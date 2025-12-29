Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення

З 1 січня 2026 року громадяни України платитимуть 4,32 грн за 1 кВт/год електроенергії. Даний тариф буде тривати до 30 квітня наступного року. Про це повідомляє УНН з посиланням на рішення Кабінету міністрів.

Деталі

Уряд подовжив на цей період дію механізму покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку - до того моменту дата була 31 жовтня 2025 року.

Нагадаємо

Кабінет міністрів на засіданні схвалив План проходження зими - єдину дорожню карту дій для всіх міністерств і служб.

Крім того, прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що ціна на природний газ для населення та бюджетних установ залишиться незмінною до 31 березня 2026 року.