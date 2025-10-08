Фіксована ціна на природній газ має бути незмінною до 31 березня 2026 року - Свириденко

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що для успішного проходження опалювального сезону необхідно, щоб ціна на природній газ для населення і бюджетних установ лишалася незмінною до кінця березня 2026 року. Для цього було подовжено дію покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природнього газу, пише УНН з посиланням на допис Свириденко в Telegram.

Працюємо над забезпеченням стабільності для українців цієї зими, має нові виклики з огляду на посилення російських атак по енергетиці. Мета — пройти опалювальний сезон, попри всі виклики воєнного стану. Забезпечити людям світло, тепло й передбачувані тарифи - повідомила Свириденко.

Свириденко підкреслила, що для досягнення цієї мети необхідно, щоб фіксована ціна на природний газ для населення та бюджетних установ залишалася незмінною до 31 березня 2026 року.

Продовжили дію покладення спеціальних обовʼязків на суб’єктів ринку природного газу:

• Для населення — 7 420 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ).

• Для бюджетних установ — 16 390 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ).

"Це дозволить зберегти стабільні тарифи для людей упродовж усього опалювального сезону", - зазначила глава Уряду.

Доповнення

Кабінет міністрів на засіданні схвалив План проходження зими - єдину дорожню карту дій для всіх міністерств і служб.