В Україні схвалили План проходження зими: що він передбачає
Київ • УНН
Кабінет міністрів схвалив План проходження зими, що є єдиною дорожньою картою дій для всіх міністерств і служб. Він передбачає захист енергооб'єктів, забезпечення резерву обладнання та матеріалів, а також план швидкої реакції.
Кабінет міністрів на засіданні схвалив План проходження зими - єдину дорожню карту дій для всіх міністерств і служб. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.
Схвалили План проходження зими... Він передбачає захист енергообʼєктів, забезпечення резерву обладнання і матеріалів, план швидкої реакції. В областях постійно працюватимуть антикризові штаби для запобігання блекаутів
За її словами, "це допоможе злагоджено діяти для упередження та швидкої ліквідації наслідків ворожих обстрілів".
