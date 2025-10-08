$41.320.03
48.170.10
ukenru
18:01 • 688 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
17:48 • 2640 перегляди
Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну
17:38 • 3970 перегляди
В Україні схвалили План проходження зими: що він передбачає
Ексклюзив
13:46 • 18622 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
8 жовтня, 12:14 • 33013 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52 • 29820 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 10:08 • 28674 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05 • 26131 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55 • 22076 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
8 жовтня, 07:23 • 19951 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.2м/с
90%
749мм
Популярнi новини
Залужний починає формувати команду для участі у виборах президента та парламенту України - ЗМІ8 жовтня, 09:03 • 6884 перегляди
Пів мільйона на місяць під час війни: як живе головний юрист НБУ, поки військові збирають на дрониPhoto8 жовтня, 09:38 • 21333 перегляди
Швейцарія обмежує статус захисту українцям з окремих регіонів 8 жовтня, 10:56 • 8888 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto8 жовтня, 11:27 • 22077 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко8 жовтня, 11:59 • 18545 перегляди
Публікації
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
13:46 • 18623 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру8 жовтня, 12:14 • 33014 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко8 жовтня, 11:59 • 18583 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52 • 29821 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto8 жовтня, 11:27 • 22118 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Василь Малюк
Денис Шмигаль
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Чернігівська область
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості16:22 • 2608 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 29455 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 43896 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 46678 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 97967 перегляди
Актуальне
Financial Times
Facebook
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

В Україні схвалили План проходження зими: що він передбачає

Київ • УНН

 • 3970 перегляди

Кабінет міністрів схвалив План проходження зими, що є єдиною дорожньою картою дій для всіх міністерств і служб. Він передбачає захист енергооб'єктів, забезпечення резерву обладнання та матеріалів, а також план швидкої реакції.

В Україні схвалили План проходження зими: що він передбачає

Кабінет міністрів на засіданні схвалив План проходження зими - єдину дорожню карту дій для всіх міністерств і служб. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

Схвалили План проходження зими... Він передбачає захист енергообʼєктів, забезпечення резерву обладнання і матеріалів, план швидкої реакції. В областях постійно працюватимуть антикризові штаби для запобігання блекаутів 

- повідомила Свириденко.

За її словами, "це допоможе злагоджено діяти для упередження та швидкої ліквідації наслідків ворожих обстрілів".

В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський07.10.25, 17:52 • 56629 переглядiв

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Електроенергія