В Україні схвалили План проходження зими: що він передбачає

Кабінет міністрів на засіданні схвалив План проходження зими - єдину дорожню карту дій для всіх міністерств і служб. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

Схвалили План проходження зими... Він передбачає захист енергообʼєктів, забезпечення резерву обладнання і матеріалів, план швидкої реакції. В областях постійно працюватимуть антикризові штаби для запобігання блекаутів - повідомила Свириденко.

За її словами, "це допоможе злагоджено діяти для упередження та швидкої ліквідації наслідків ворожих обстрілів".

