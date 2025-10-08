В Украине одобрили План прохождения зимы: что он предусматривает

Кабинет министров на заседании одобрил План прохождения зимы – единую дорожную карту действий для всех министерств и служб. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

Одобрили План прохождения зимы... Он предусматривает защиту энергообъектов, обеспечение резерва оборудования и материалов, план быстрой реакции. В областях будут постоянно работать антикризисные штабы для предотвращения блэкаутов - сообщила Свириденко.

По ее словам, "это поможет слаженно действовать для предупреждения и быстрой ликвидации последствий вражеских обстрелов".

