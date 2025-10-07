В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что правительство примет постановление о сохранении фиксированной цены на природный газ для бытовых потребителей. Также уже принято решение о моратории на отключение потребителей в прифронтовых громадах от энергообеспечения.
В ближайшее время правительство примет постановление, которое сохранит фиксированную цену на природный газ для бытовых потребителей. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после совещания с премьер-министром Юлией Свириденко, передает УНН.
Отдельно обсудили ситуацию в газовом секторе, наращивание запасов газа и обеспечение людей. Договорились, что в ближайшее время правительство примет постановление, которое сохранит фиксированную цену на природный газ для бытовых потребителей
Президент напомнил, что уже принято решение о моратории на отключение потребителей в прифронтовых громадах от энергоснабжения.
Несмотря на все вызовы, мы должны поддержать громады, которым сейчас сложнее всего
