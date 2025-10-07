В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский

В ближайшее время правительство примет постановление, которое сохранит фиксированную цену на природный газ для бытовых потребителей. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после совещания с премьер-министром Юлией Свириденко, передает УНН.

Отдельно обсудили ситуацию в газовом секторе, наращивание запасов газа и обеспечение людей. Договорились, что в ближайшее время правительство примет постановление, которое сохранит фиксированную цену на природный газ для бытовых потребителей - сообщил Зеленский.

Президент напомнил, что уже принято решение о моратории на отключение потребителей в прифронтовых громадах от энергоснабжения.

Несмотря на все вызовы, мы должны поддержать громады, которым сейчас сложнее всего - резюмировал Глава государства.

