Зеленский анонсировал решение центральной власти относительно неэффективных местных руководителей

Если руководители на местах не хотят или не могут преодолеть критические проблемы самостоятельно - будут решения центральной власти по ним. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения, передает УНН.

К сожалению, не везде есть эффективная местная власть, и если руководители на местах не хотят или не могут преодолеть критические проблемы самостоятельно, будут решения центральной власти по ним. Сделал сейчас поручение и правительству, и нашим военным. Времени до зимы немного