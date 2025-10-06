Зеленский анонсировал решение центральной власти относительно неэффективных местных руководителей
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что центральная власть будет принимать решения относительно местных руководителей, которые не справляются с критическими проблемами.
Если руководители на местах не хотят или не могут преодолеть критические проблемы самостоятельно - будут решения центральной власти по ним. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения, передает УНН.
К сожалению, не везде есть эффективная местная власть, и если руководители на местах не хотят или не могут преодолеть критические проблемы самостоятельно, будут решения центральной власти по ним. Сделал сейчас поручение и правительству, и нашим военным. Времени до зимы немного
Добавим
Вместе с тем, Глава государства отметил сегодня и работников ГСЧС, Национальную полицию – действительно эффективная помощь в громадах. Тоже ощутимо помогают энергетические компании, много профессиональной работы коммунальных служб.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание энергетической Ставки и дал четкие задачи по электричеству – по объектам генерации и дополнительному оборудованию на зиму.