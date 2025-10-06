Зеленський анонсував рішення центральної влади щодо неефективних місцевих керівників

Якщо очільники на місцях не хочуть або не можуть подолати критичні проблеми самостійно - будуть рішення центральної влади щодо них. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення, передає УНН.

На жаль, не всюди є ефективна місцева влада, і якщо очільники на місцях не хочуть або не можуть подолати критичні проблеми самостійно, будуть рішення центральної влади щодо них. Зробив зараз доручення і уряду, і нашим військовим. Часу до зими небагато