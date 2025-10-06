Зеленський анонсував рішення центральної влади щодо неефективних місцевих керівників
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що центральна влада ухвалюватиме рішення щодо місцевих очільників, які не справляються з критичними проблемами.
Якщо очільники на місцях не хочуть або не можуть подолати критичні проблеми самостійно - будуть рішення центральної влади щодо них. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення, передає УНН.
На жаль, не всюди є ефективна місцева влада, і якщо очільники на місцях не хочуть або не можуть подолати критичні проблеми самостійно, будуть рішення центральної влади щодо них. Зробив зараз доручення і уряду, і нашим військовим. Часу до зими небагато
Додамо
Разом з тим, Глава держави відзначив сьогодні й працівників ДСНС, Національну поліцію – дійсно ефективна допомога в громадах. Теж відчутно допомагають енергетичні компанії, багато фахової роботи комунальних служб.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський провів засідання енергетичної Ставки і дав чіткі завдання щодо електрики – щодо обʼєктів генерації та додаткового обладнання на зиму.