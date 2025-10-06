Дав чіткі завдання щодо електрики та додаткового обладнання на зиму: Зеленський провів енергетичну Ставку

Президент України Володимир Зеленський провів засідання енергетичної Ставки і дав чіткі завдання щодо електрики – щодо обʼєктів генерації та додаткового обладнання на зиму, передає УНН.

Щойно провів Ставку – енергетичну. Про те, що реально в областях, у громадах, на об’єктах енергетики. Щодо ситуації в містах від Славутича до Запоріжжя. Також Чернігівщина, Сумщина, Харків та область, Донеччина, Дніпровщина. Також Полтавщина, Запорізька область, Центральна Україна, західні наші області, регіони Півдня. Окремо – виклики щодо Миколаєва та Одеси

За його словами, були доповіді й щодо розгортання ППО – додаткових спроможностей, комплексний захист – доповіді військових командувачів, а також детальна розмова про захист самих енергообʼєктів, конкретних громад.

Як повідомив Глава держави, Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, інші урядовці були в Шостці на Сумщині, де особливо складно, в інших містах східних регіонів – доповідали щодо рішень на підтримку людей.

рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура

Урядовці будуть у регіонах. Віцепремʼєр Олексій Кулеба звітував вже про перевірку в Одесі. Були доповіді міністра внутрішніх справ, міністра енергетики України, керівників Нафтогазу та Укренерго. Дав чіткі завдання щодо електрики – щодо обʼєктів генерації та додаткового обладнання на зиму. Ми збільшуємо запаси обладнання. Чіткі завдання є й щодо газу – говоримо про це з нашими партнерами. Вже є готовність Прем’єра Нідерландів допомагати, підтримувати нас – сьогодні я з ним про це говорив. Також є готовність Норвегії – дуже дякую партнерам. МЗС України збере послів держав, які можуть допомогти