12:45 • 11403 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 24038 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 25372 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 28937 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 57058 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 29368 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 36581 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 64328 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 76242 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 91550 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
Дав чіткі завдання щодо електрики та додаткового обладнання на зиму: Зеленський провів енергетичну Ставку

Київ • УНН

 • 210 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів енергетичну Ставку, де обговорили ситуацію з енергетикою в регіонах та розгортання ППО. Він дав чіткі завдання щодо об'єктів генерації та додаткового обладнання для підготовки до зими.

Дав чіткі завдання щодо електрики та додаткового обладнання на зиму: Зеленський провів енергетичну Ставку

Президент України Володимир Зеленський провів засідання енергетичної Ставки і дав чіткі завдання щодо електрики – щодо обʼєктів генерації та додаткового обладнання на зиму, передає УНН.

Щойно провів Ставку – енергетичну. Про те, що реально в областях, у громадах, на об'єктах енергетики. Щодо ситуації в містах від Славутича до Запоріжжя. Також Чернігівщина, Сумщина, Харків та область, Донеччина, Дніпровщина. Також Полтавщина, Запорізька область, Центральна Україна, західні наші області, регіони Півдня. Окремо – виклики щодо Миколаєва та Одеси 

- повідомив Зеленський.

За його словами, були доповіді й щодо розгортання ППО – додаткових спроможностей, комплексний захист – доповіді військових командувачів, а також детальна розмова про захист самих енергообʼєктів, конкретних громад.

Додатково ще потрібні ресурси, щоб була належна відповідь на кожну проблему. Ми розв'язали ці питання та заповнили всі запити керівників передусім Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей – запити щодо фінансів, щодо допомоги 

- додав Зеленський.

Як повідомив Глава держави, Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, інші урядовці були в Шостці на Сумщині, де особливо складно, в інших містах східних регіонів – доповідали щодо рішень на підтримку людей.

рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура03.10.25, 10:29 • 21728 переглядiв

Урядовці будуть у регіонах. Віцепремʼєр Олексій Кулеба звітував вже про перевірку в Одесі. Були доповіді міністра внутрішніх справ, міністра енергетики України, керівників Нафтогазу та Укренерго. Дав чіткі завдання щодо електрики – щодо обʼєктів генерації та додаткового обладнання на зиму. Ми збільшуємо запаси обладнання. Чіткі завдання є й щодо газу – говоримо про це з нашими партнерами. Вже є готовність Прем'єра Нідерландів допомагати, підтримувати нас – сьогодні я з ним про це говорив. Також є готовність Норвегії – дуже дякую партнерам. МЗС України збере послів держав, які можуть допомогти 

- наголосив Зеленський.

Група G7+ провела термінове засідання через удари рф по українській енергетиці 04.10.25, 15:14 • 6043 перегляди

Антоніна Туманова

Політика
Електроенергія
Донецька область
Сумська область
Полтавська область
Дніпропетровська область
Нафтогаз України
Чернігівська область
Укренерго
Шостка
Норвегія
Нідерланди
Володимир Зеленський
Україна
Запоріжжя
Миколаїв
Одеса
Харків