Дав чіткі завдання щодо електрики та додаткового обладнання на зиму: Зеленський провів енергетичну Ставку
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів енергетичну Ставку, де обговорили ситуацію з енергетикою в регіонах та розгортання ППО. Він дав чіткі завдання щодо об'єктів генерації та додаткового обладнання для підготовки до зими.
Президент України Володимир Зеленський провів засідання енергетичної Ставки і дав чіткі завдання щодо електрики – щодо обʼєктів генерації та додаткового обладнання на зиму, передає УНН.
Щойно провів Ставку – енергетичну. Про те, що реально в областях, у громадах, на об’єктах енергетики. Щодо ситуації в містах від Славутича до Запоріжжя. Також Чернігівщина, Сумщина, Харків та область, Донеччина, Дніпровщина. Також Полтавщина, Запорізька область, Центральна Україна, західні наші області, регіони Півдня. Окремо – виклики щодо Миколаєва та Одеси
За його словами, були доповіді й щодо розгортання ППО – додаткових спроможностей, комплексний захист – доповіді військових командувачів, а також детальна розмова про захист самих енергообʼєктів, конкретних громад.
Додатково ще потрібні ресурси, щоб була належна відповідь на кожну проблему. Ми розв’язали ці питання та заповнили всі запити керівників передусім Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей – запити щодо фінансів, щодо допомоги
Як повідомив Глава держави, Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, інші урядовці були в Шостці на Сумщині, де особливо складно, в інших містах східних регіонів – доповідали щодо рішень на підтримку людей.
Урядовці будуть у регіонах. Віцепремʼєр Олексій Кулеба звітував вже про перевірку в Одесі. Були доповіді міністра внутрішніх справ, міністра енергетики України, керівників Нафтогазу та Укренерго. Дав чіткі завдання щодо електрики – щодо обʼєктів генерації та додаткового обладнання на зиму. Ми збільшуємо запаси обладнання. Чіткі завдання є й щодо газу – говоримо про це з нашими партнерами. Вже є готовність Прем’єра Нідерландів допомагати, підтримувати нас – сьогодні я з ним про це говорив. Також є готовність Норвегії – дуже дякую партнерам. МЗС України збере послів держав, які можуть допомогти
