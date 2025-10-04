$41.280.00
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
08:00 • 21827 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 43882 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 62034 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 73436 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 66395 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 38534 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 51515 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 34306 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 21514 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
Група G7+ провела термінове засідання через удари рф по українській енергетиці

Київ • УНН

 • 1488 перегляди

Група G7+ провела термінове засідання через атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України. Понад 100 представників країн та міжнародних організацій обговорили наслідки ударів та першочергові потреби для відновлення.

Група G7+ провела термінове засідання через удари рф по українській енергетиці

Група G7+ провела термінове засідання через атаки росії на енергетичну інфраструктуру України. Про це повідомляє Міненерго, пише УНН.

Деталі

За ініціативи Міністерства енергетики співголови Координаційної групи G7+ - Міністерство енергетики та природних ресурсів Канади та Європейська Комісія - у відповідь на масований нічний удар Росії скликали термінове засідання Групи з підтримки українського енергетичного сектору.

Під час зустрічі українська сторона детально поінформувала міжнародних партнерів про наслідки атаки, що була спрямована, зокрема, на об'єкти нафтогазового комплексу

- йдеться у повідомленні.

У засіданні взяли участь понад 100 представників різних країн та міжнародних організацій, серед яких США, Канада, Німеччина, Нідерланди, Франція, Єврокомісія, ПРООН, ЄІБ, ЄБРР, Секретаріат Енергетичного Співтовариства та інших партнерів.

Також зазначається, що заступник міністра енергетики Роман Андарак розповів партнерам про варварську атаку росіян на об'єкти цивільної інфраструктури.

Це очевидна спроба позбавити українців світла та тепла в осінньо-зимовий період. Росіяни не відмовилися від намірів занурити Україну у темряву напередодні нового опалювального сезону

- наголосив він.

За його словами, упродовж понад трьох з половиною років повномасштабної збройної агресії РФ міжнародні партнери України надавали значну підтримку українському енергетичному сектору. Завдяки отриманому обладнанню та фінансовій допомозі вдалося успішно пройти три попередні воєнні зими та оперативно проводити необхідні ремонти.

Наголошується, що з посиленням російських атак зростає потреба у мобілізації підтримки міжнародних партнерів з використанням інструментів, які вже довели свою ефективність та можуть надати підтримку у найкоротші строки.

У зв'язку з цим він поінформував партнерів про першочергові потреби для швидкого відновлення пошкоджених об'єктів. Йдеться у першу чергу про системи фізичного та протиповітряного захисту, потреби у закупівлі додаткових обсягів газу, та енергетичне обладнання для відновлення та ремонтів.

Андарак висловив сподівання у продовженні підтримки партнерів, посилення санкційного тиску на РФ та подякував партнерам за їхні донорські внески.

Представники G7+, у свою чергу, запевнили Україну в подальшій підтримці та домовилися провести додаткову зустріч найближчим часом для координації подальших спільних дій.

Довідково

Координаційна група з питань енергетики G7+ в Україні була створена в листопаді 2022 року для координації та мобілізації донорів у допомозі Україні, зокрема відновленні та захисті її енергетичної інфраструктури. Членами цієї групи є: Болгарія, Канада, Чехія, Естонія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Латвія, Литва, Польща, Норвегія, Румунія, Словаччина, Швеція, Україна, Велика Британія, Сполучені Штати та Європейський Союз, Energy Секретаріат Громади, Група Світового банку, ЄБРР, ПРООН.

Ольга Розгон

