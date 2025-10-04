Російські удари знеструмили Шостку та частину Шосткинського району - обленерго
Київ • УНН
Внаслідок ударів армії РФ по критичній інфраструктурі Сумщини знеструмлено Шостку та частину Шосткинського району. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Удари російських військ по критичній інфраструктурі Сумщини знеструмили місто Шостку та частину Шосткинського району, повідомили у суботу в Сумиобленерго у Telegram, пише УНН.
Через удари армією рф по критичній інфраструктурі Сумщини сьогодні було знеструмлено місто Шостку та частково Шосткинський район
Енергетики, як вказано, працюють над відновленням електропостачання.
