Российские удары обесточили Шостку и часть Шосткинского района - облэнерго
Киев • УНН
В результате ударов армии РФ по критической инфраструктуре Сумщины обесточены Шостка и часть Шосткинского района. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Удары российских войск по критической инфраструктуре Сумской области обесточили город Шостку и часть Шосткинского района, сообщили в субботу в Сумыоблэнерго в Telegram, пишет УНН.
Из-за ударов армией РФ по критической инфраструктуре Сумской области сегодня были обесточены город Шостка и частично Шосткинский район
Энергетики, как указано, работают над восстановлением электроснабжения.
