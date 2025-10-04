$41.280.00
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
Российские удары обесточили Шостку и часть Шосткинского района - облэнерго

Киев • УНН

 940 просмотра

В результате ударов армии РФ по критической инфраструктуре Сумщины обесточены Шостка и часть Шосткинского района. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Российские удары обесточили Шостку и часть Шосткинского района - облэнерго

Удары российских войск по критической инфраструктуре Сумской области обесточили город Шостку и часть Шосткинского района, сообщили в субботу в Сумыоблэнерго в Telegram, пишет УНН.

Из-за ударов армией РФ по критической инфраструктуре Сумской области сегодня были обесточены город Шостка и частично Шосткинский район

Энергетики, как указано, работают над восстановлением электроснабжения.

рф дважды ударила по вокзалу в Шостке, есть раненые среди пассажиров и работников УЗ - вице-премьер04.10.25, 13:14 • 1134 просмотра

Юлия Шрамко

Общество Война в Украине
Электроэнергия
Сумская область
Шостка