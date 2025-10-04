РФ дважды ударила по вокзалу в Шостке, есть раненые среди пассажиров и работников УЗ - вице-премьер

$41.280.00
48.500.00
ukenru
08:29 • 4604 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
08:00 • 11510 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 37584 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 57179 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 67227 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 63084 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 37437 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 51329 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 34161 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 21332 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1м/с
54%
750мм
Популярные новости
Чернигов подвергся новой атаке: в городе вспыхнули пожары4 октября, 00:38 • 16262 просмотра
Военные ВСУ показали эффектное уничтожение российской пушки, САУ и миномета на Краматорском направленииVideo4 октября, 01:40 • 9488 просмотра
Названы пять трав и специй, улучшающих пищеварение4 октября, 02:14 • 10099 просмотра
Украину накроют дожди с грозами: прогноз погоды на субботуPhoto4 октября, 03:59 • 10618 просмотра
Беспилотники атаковали один из крупнейших НПЗ России в Ленинградской областиVideo4 октября, 04:16 • 21373 просмотра
публикации
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto08:00 • 11521 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 35418 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 46310 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 67228 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 63085 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Юлия Свириденко
Ираклий Кобахидзе
Роксолана Пыртко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Сектор Газа
Израиль
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 21151 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 37585 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 34967 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 37784 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 80544 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Хранитель
MIM-104 Patriot
E-6 Mercury
Детонатор

РФ дважды ударила по вокзалу в Шостке, есть раненые среди пассажиров и работников УЗ - вице-премьер

Киев • УНН

 • 284 просмотра

Россия дважды атаковала железнодорожный вокзал в Шостке, сначала попав в локомотив пригородного поезда, а затем в электровоз поезда Киев-Шостка во время эвакуации. Известно о раненых среди пассажиров и железнодорожников, медики оказывают помощь.

РФ дважды ударила по вокзалу в Шостке, есть раненые среди пассажиров и работников УЗ - вице-премьер

Россия дважды нанесла удар по железнодорожному вокзалу в Шостке, повторно атаковав, когда началась эвакуация, известно о пострадавших среди пассажиров и железнодорожников, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в Telegram в субботу, пишет УНН.

Россия дважды ударила по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области. Первый удар пришелся в локомотив пригородного поезда Терещенская-Новоград-Северского. Когда началась эвакуация людей, враг повторно атаковал - на этот раз попали в электровоз поезда Киев-Шостка. Есть раненые среди пассажиров и работников Укрзализныци

- написал Кулеба.

По его словам, медицинские бригады уже доставили пострадавших в больницы и оказывают необходимую помощь. "Другие люди находятся в укрытиях под контролем спасателей и будут эвакуированы после завершения тревоги", - отметил он.

"Враг в очередной раз намеренно бьет по железнодорожной инфраструктуре и людям", - подчеркнул вице-премьер.

Напомним

4 октября Россия атаковала железнодорожный вокзал в Шосткинской общине, прицельно ударив по пассажирскому поезду Шостка-Киев.

Ранее Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский удар беспилотником по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области. Известно о десятках пострадавших.

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Украинская железная дорога
Шостка
Владимир Зеленский