РФ дважды ударила по вокзалу в Шостке, есть раненые среди пассажиров и работников УЗ - вице-премьер
Киев • УНН
Россия дважды атаковала железнодорожный вокзал в Шостке, сначала попав в локомотив пригородного поезда, а затем в электровоз поезда Киев-Шостка во время эвакуации. Известно о раненых среди пассажиров и железнодорожников, медики оказывают помощь.
Россия дважды нанесла удар по железнодорожному вокзалу в Шостке, повторно атаковав, когда началась эвакуация, известно о пострадавших среди пассажиров и железнодорожников, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в Telegram в субботу, пишет УНН.
Россия дважды ударила по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области. Первый удар пришелся в локомотив пригородного поезда Терещенская-Новоград-Северского. Когда началась эвакуация людей, враг повторно атаковал - на этот раз попали в электровоз поезда Киев-Шостка. Есть раненые среди пассажиров и работников Укрзализныци
По его словам, медицинские бригады уже доставили пострадавших в больницы и оказывают необходимую помощь. "Другие люди находятся в укрытиях под контролем спасателей и будут эвакуированы после завершения тревоги", - отметил он.
"Враг в очередной раз намеренно бьет по железнодорожной инфраструктуре и людям", - подчеркнул вице-премьер.
Напомним
4 октября Россия атаковала железнодорожный вокзал в Шосткинской общине, прицельно ударив по пассажирскому поезду Шостка-Киев.
Ранее Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский удар беспилотником по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области. Известно о десятках пострадавших.