рф атакувала вокзал на Сумщині, під ударом опинився потяг Шостка-Київ, є постраждалі - ОВА
Київ • УНН
росія атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді, прицільно вдаривши по пасажирському потягу Шостка-Київ. Постраждалим надається допомога, масштаби руйнувань та кількість потерпілих уточнюються.
У Сумській області російські війська атакували залізничний вокзал у Шосткинській громаді, під ударом опинився потяг Шостка-Київ, є постраждалі пасажири, повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram у суботу, пише УНН.
Росія атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі – у пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ. Постраждали пасажири
З його слів, людям надається необхідна допомога, триває рятувальна операція.
"Масштаби руйнувань і кількість потерпілих уточнюються", - вказав він.
Доповнення
За даними голови ОВА, минулої доби на Сумщині зафіксовано 198 ворожих обстрілів по 50 населених пунктах у 21 громаді, поранені 9 людей у трьох громадах: Середино-Будська - троє жінок 59, 67, 76 років та двоє чоловіків 60 і 74 років; Андріяшівська - дві жінки 62 і 50 років та дитина 8 років; Миколаївська селищна - чоловік 56 років. Пошкодження - у 9 громадах, у тому числі у Шосткинській - об’єкти інфраструктури; у Буринській - навчальний заклад; у Сумській - об’єкт інфраструктури; в Андріяшівській - дитсадок, школа.