рф атаковала вокзал в Сумской области, под ударом оказался поезд Шостка-Киев, есть пострадавшие - ОВА

$41.280.00
48.500.00
ukenru
08:29 • 3986 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
08:00 • 10699 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 37129 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 56815 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 66772 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 62882 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 37342 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 51307 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 34141 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 21307 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1м/с
54%
750мм
Популярные новости
Чернигов подвергся новой атаке: в городе вспыхнули пожары4 октября, 00:38 • 16095 просмотра
Военные ВСУ показали эффектное уничтожение российской пушки, САУ и миномета на Краматорском направленииVideo4 октября, 01:40 • 9134 просмотра
Названы пять трав и специй, улучшающих пищеварение4 октября, 02:14 • 9818 просмотра
Украину накроют дожди с грозами: прогноз погоды на субботуPhoto4 октября, 03:59 • 10427 просмотра
Беспилотники атаковали один из крупнейших НПЗ России в Ленинградской областиVideo04:16 • 21179 просмотра
публикации
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto08:00 • 10702 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 35229 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 46091 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 66774 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 62883 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Юлия Свириденко
Ираклий Кобахидзе
Роксолана Пыртко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Сектор Газа
Израиль
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 21059 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 37132 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 34873 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 37699 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 80461 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Хранитель
MIM-104 Patriot
E-6 Mercury
Детонатор

рф атаковала вокзал в Сумской области, под ударом оказался поезд Шостка-Киев, есть пострадавшие - ОВА

Киев • УНН

 • 818 просмотра

россия атаковала железнодорожный вокзал в Шосткинской громаде, прицельно ударив по пассажирскому поезду Шостка-Киев. Пострадавшим оказывается помощь, масштабы разрушений и количество пострадавших уточняются.

рф атаковала вокзал в Сумской области, под ударом оказался поезд Шостка-Киев, есть пострадавшие - ОВА

В Сумской области российские войска атаковали железнодорожный вокзал в Шосткинской громаде, под ударом оказался поезд Шостка-Киев, есть пострадавшие пассажиры, сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram в субботу, пишет УНН.

россия атаковала железнодорожный вокзал в Шосткинской громаде. Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре – в пассажирский поезд сообщением Шостка-Киев. Пострадали пассажиры

- написал Григоров.

По его словам, людям оказывается необходимая помощь, продолжается спасательная операция.

"Масштабы разрушений и количество пострадавших уточняются", - указал он.

Дополнение

По данным главы ОВА, за прошедшие сутки в Сумской области зафиксировано 198 вражеских обстрелов по 50 населенным пунктам в 21 общине, ранены 9 человек в трех громадах: Середино-Будская - три женщины 59, 67, 76 лет и двое мужчин 60 и 74 лет; Андрияшевская - две женщины 62 и 50 лет и ребенок 8 лет; Николаевская поселковая - мужчина 56 лет. Повреждения - в 9 громадах, в том числе в Шосткинской - объекты инфраструктуры; в Бурынской - учебное заведение; в Сумской - объект инфраструктуры; в Андрияшевской - детсад, школа.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Сумская область
Шостка
Киев