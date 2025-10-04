рф атаковала вокзал в Сумской области, под ударом оказался поезд Шостка-Киев, есть пострадавшие - ОВА
Киев • УНН
россия атаковала железнодорожный вокзал в Шосткинской громаде, прицельно ударив по пассажирскому поезду Шостка-Киев. Пострадавшим оказывается помощь, масштабы разрушений и количество пострадавших уточняются.
В Сумской области российские войска атаковали железнодорожный вокзал в Шосткинской громаде, под ударом оказался поезд Шостка-Киев, есть пострадавшие пассажиры, сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram в субботу, пишет УНН.
россия атаковала железнодорожный вокзал в Шосткинской громаде. Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре – в пассажирский поезд сообщением Шостка-Киев. Пострадали пассажиры
По его словам, людям оказывается необходимая помощь, продолжается спасательная операция.
"Масштабы разрушений и количество пострадавших уточняются", - указал он.
Дополнение
По данным главы ОВА, за прошедшие сутки в Сумской области зафиксировано 198 вражеских обстрелов по 50 населенным пунктам в 21 общине, ранены 9 человек в трех громадах: Середино-Будская - три женщины 59, 67, 76 лет и двое мужчин 60 и 74 лет; Андрияшевская - две женщины 62 и 50 лет и ребенок 8 лет; Николаевская поселковая - мужчина 56 лет. Повреждения - в 9 громадах, в том числе в Шосткинской - объекты инфраструктуры; в Бурынской - учебное заведение; в Сумской - объект инфраструктуры; в Андрияшевской - детсад, школа.