Нардепы предлагают утвердить новое украинское правописание и усилить защиту языкового пространства: зарегистрирован проект постановления

Киев • УНН

 • 724 просмотра

Председатель ВР Руслан Стефанчук и ряд нардепов зарегистрировали проект постановления, предлагающий утвердить обновленное правописание, внедрить единый шрифт для актов ВР и блокировать пророссийский контент. Документ имеет целью дальнейшее утверждение украинского языка как государственного.

Нардепы предлагают утвердить новое украинское правописание и усилить защиту языкового пространства: зарегистрирован проект постановления

Ряд народных депутатов во главе с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком зарегистрировали в парламенте проект постановления, которым предлагают ряд шагов для дальнейшего утверждения украинского языка как государственного. Предлагается утвердить обновленное правописание, внедрить единый шрифт для актов ВР, а также блокировку пророссийского контента. Об этом пишет УНН со ссылкой на проект постановления №14334.

Детали

В соответствии с постановлением, ВР предлагает рекомендовать Национальной комиссии по стандартам государственного языка разработать с учетом предложений и выводов Института украинского языка Национальной академии наук Украины, других научных и образовательных учреждений и утвердить правописание украинского языка до 1 февраля 2026 года.

Также Национальной академии наук Украины совместно с Национальной академией правовых наук Украины до 1 марта 2026 года проанализировать тексты поданных на экспертизу первичных законов Украины и предоставить заключение относительно использованных в текстах законов терминов, терминосочетаний, специальных слов и словосочетаний для обеспечения высоких стандартов языка украинского законодательства.

Кабинет министров рекомендует:

разработать и утвердить до 1 марта 2026 года единый стандарт уникального шрифта для оформления оригиналов текстов законов Украины, постановлений и других актов Верховной Рады Украины;

обеспечить полное приведение нормативно-правовых актов в соответствие с законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного";

разработать и внести в ВР законопроекты, направленные на усиление защиты украинского языкового пространства и недопущение использования языка государства-агрессора как инструмента создания угроз национальной безопасности Украины;

обеспечить внедрение технологий выявления, анализа и блокирования распространения в медиапространстве Украины аудио- и видеопродуктов, направленных на продолжение практики русификации украинского народа или содержащих нарративы пророссийского, антиукраинского содержания;

разработать и внедрить целостную политику сопровождения молодых семей и родителей с детьми, направленную на содействие утверждению украинского языка как языка общения и воспитания детей в семье и доступа к качественному украиноязычному культурному продукту;

создать действенную систему языковой поддержки украинцев за рубежом и институциональные условия для изучения, сертификации проверки и подтверждения уровня владения украинским языком как иностранным в зарубежных государствах;

обеспечить перевод и опубликование на государственном языке международных договоров Украины, которые не обнародованы на государственном языке;

обеспечить развитие и поддержку исследований в области украинского языка, в том числе создание новых словарей и научных изданий;

принять неотложные меры для повышения институциональной способности Национальной комиссии по стандартам государственного языка для эффективной разработки предусмотренных законодательством стандартов и Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка для обеспечения полноценной постоянной работы представителей Уполномоченного по защите государственного языка в большинстве областей Украины;

обеспечить наполнение и функционирование Единого глоссария правовых терминов, согласование его с переводом Глоссария терминов acquis ЕС; до 1 марта 2026 года скорректировать содержание обучения украинского языка, украинской литературы и истории для учреждений образования всех уровней.

Кроме того, Кабмину совместно с Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания, в случае принятия постановления, планируется поручить разработать и внедрить на постоянной основе меры, направленные на:

развитие и использование образцового украинского языка в публичном пространстве;

создание общественными медиа-сервисами оригинального и качественного национального аудиовизуального продукта, посвященного актуальным вопросам истории и современного развития украинского языка, распространению стандартов правописания, орфоэпии, словоупотребления.

В пояснительной записке к постановлению указывается, что целью документа является "определение приоритетных направлений деятельности органов государственной власти и научных учреждений по дальнейшему утверждению украинского языка как государственного".

Напомним

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что до конца года будет рассмотрен проект нового правописания украинского языка, а с начала следующего — начнется новая эра шрифтотворчества.

Павел Башинский

ОбществоПолитика
российская пропаганда
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Национальная академия наук Украины
Верховная Рада
Руслан Стефанчук
Украина