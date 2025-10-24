Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що до кінця року буде розглянуто проєкт нового правопису української мови, а з початку наступного — розпочнеться нова ера шрифтотворення, передає УНН.

Стефанчук повдіомив, що провів робочу нараду, присвячену українізації текстів українського законодавства.

... до кінця року буде розглянуто проєкт нового правопису української мови, а з початку наступного — розпочнемо нову еру шрифтотворення. Це не лише про форму, а й про зміст — про утвердження мовної незалежності українського законодавства

За словами Стефанчука, у багатьох нормативних актах досі збереглися русизми, кальки з канцеляризмів і лексика, не властива сучасній українській мові.

Немає єдиної системи перекладів юридичних термінів — це створює проблеми не лише для розуміння законів, а й для їхньої адаптації до права Європейського Союзу. Українська мова має бути точною, сучасною і конкурентною в правовій сфері. Особливо зараз, коли ми готуємося до членства в ЄС, а велика частина законодавства потребуватиме коректного перекладу як з англійської, так і англійською