Мінкультури працює над оновленням українських шрифтів - Бережна

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Міністерство культури України оновлює українські шрифти, повідомила віцепрем'єр-міністр Тетяна Бережна. Створена робоча група, результати якої будуть представлені найближчим часом.

Мінкультури працює над оновленням українських шрифтів - Бережна

Міністерство культури України працює над оновленням українських шрифтів, повідомила віцепремʼєр-міністр з гуманітарної політики - міністр культури Тетяна Бережна під час розгляду у Верховній Раді питання про її призначення, повідомляє УНН.

Стосовно шрифтів. Це точно той відбиток, який ми залишимо після себе. Тому ті візуальні символи, які ми бачимо перед собою, мають дуже велику роль, як і те, що ми в них вкладаємо 

- сказала Бережна.

Міністр додала, що наразі за дорученням прем'єр-міністра у Мінкультури створена робоча група по оновленню українських шрифтів, і результати будуть продемонстровані найближчим часом.

Довідково

В серпні 2023 року група народних депутатів зареєструвала законопроєкт, яким пропонує Верховній Раді припинити використання шрифтів російського походження, зокрема "Іжиця", в роботі українського парламенту.

Також нардепи вважають за необхідне рекомендувати президенту України, Уряду України та іншим державним органам, а також підприємствам, установам і організаціям припинити використання шрифтів російського походження, зокрема "Іжиці" та похідних від нього.

У пояснювальній записці до документа йдеться, що з огляду на повномасштабне вторгнення рф на територію України подальше використання шрифтів, які мають російське походження, у відзнаках Верховної Ради України є неприйнятним.

Водночас, автори документа нагадують, що українські шрифтові дизайнери розробили сотні, якщо не тисячі шрифтів, гідних того, щоб їх використовували.

У вересня 2023 року тодішній в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що в Україні планують запустити на державному рівні банк українських шрифтів.

Доповнення

Верховна Рада призначила Тетяну Бережну на посаду віцепрем’єр-міністра з питань гуманітарної політики України - міністра культури України. Це рішення підтримали 266 народних депутатів.

Павло Зінченко

