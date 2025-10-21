Мінкультури працює над оновленням українських шрифтів - Бережна

Міністерство культури України працює над оновленням українських шрифтів, повідомила віцепремʼєр-міністр з гуманітарної політики - міністр культури Тетяна Бережна під час розгляду у Верховній Раді питання про її призначення, повідомляє УНН.

Стосовно шрифтів. Це точно той відбиток, який ми залишимо після себе. Тому ті візуальні символи, які ми бачимо перед собою, мають дуже велику роль, як і те, що ми в них вкладаємо