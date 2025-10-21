Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
Київ • УНН
Верховна Рада призначила Тетяну Бережну віцепрем'єр-міністром з гуманітарної політики України – міністром культури України. Це рішення підтримали 266 народних депутатів, Бережна виконує обов’язки міністра культури та стратегічних комунікацій України з 28 липня 2025 року.
Деталі
Після виступів нардепів, відбулося голосування, в результаті якого кандидатуру Тетяни Бережної на посаду нового міністра культури підтримали 266 народних обранців. Одразу після голосування нова очільниця Мінкультури була приведена до присяги.
Доповнення
Бережна виконує обов’язки міністра культури та стратегічних комунікацій України з 28 липня 2025 - після того, як було призначено новий Кабмін Юлії Свириденко, але посада очільника Мінкульту в ньому залишилася вакантною.
У жовтні прем'єр-міністр Юлія Свириденко внесла подання про призначення Тетяни Бережної віцепрем'єр-міністром з гуманітарної політики України – міністром культури України.
15 жовтня комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді України призначити Тетяну Бережну на посаду віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України.
Тоді ж у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про призначення Бережної.
Довідково
Тетяна Василівна Бережна народилася 9 січня 1989 року у місті Рогатин, Івано-Франківської області. Українська державна службовиця, юристка та економістка.
Освіту здобула в Києво-Могилянській академії, отримавши ступені бакалавра та магістра права. Стажувалася в Парламенті Канади за програмою CUPP, навчалася в Українській школі політичних студій, "Аспен інституті Київ", Київській школі економіки (спеціалізація GR), Лондонській школі економіки та політичних наук (LSE), а у 2025 році закінчила програму Школи стратегічного архітектора KMBS за напрямом "Управління та адміністрування".
У 2022-2025 роках обіймала посаду заступниці Міністра економіки України.