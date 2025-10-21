$41.760.03
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
10:33 • 7778 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
10:26 • 13010 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
09:34 • 13343 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
08:55 • 14907 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
07:53 • 14983 перегляди
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
07:32 • 14210 перегляди
рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина регіону без світла
06:03 • 27761 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-2026
Ексклюзив
21 жовтня, 05:35 • 20299 перегляди
У звинуваченого у сексуальних домаганнях режисера Білоуса проходять обшуки
21 жовтня, 05:00 • 17166 перегляди
Очікувана на цьому тижні зустріч Рубіо і лаврова відкладена на невизначений час - CNN
Трамп оголосив про початок будівництва нового бального залу в Білому домі (відео)Photo21 жовтня, 02:07 • 5178 перегляди
Китайська Unitree Robotics представила нового біонічного гуманоїдного робота PhotoVideo21 жовтня, 02:37 • 16982 перегляди
Україну 21 жовтня накриє холодний атмосферний фронт: де очікувати дощі та заморозкиPhoto21 жовтня, 03:36 • 7740 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 20454 перегляди
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto07:50 • 18670 перегляди
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto07:50 • 18775 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-202606:03 • 27764 перегляди
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto20 жовтня, 15:48 • 36281 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 93467 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto20 жовтня, 08:14 • 64807 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Білоус
Віктор Орбан
Кір Стармер
Україна
Угорщина
Білий дім
Будапешт
Сполучені Штати Америки
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 20541 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 21667 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 78000 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 72680 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 92556 перегляди
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Золото
The Washington Post

Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту

Київ • УНН

 • 7808 перегляди

Верховна Рада призначила Тетяну Бережну віцепрем'єр-міністром з гуманітарної політики України – міністром культури України. Це рішення підтримали 266 народних депутатів, Бережна виконує обов’язки міністра культури та стратегічних комунікацій України з 28 липня 2025 року.

Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту

Верховна Рада призначила Тетяну Бережну на посаду віцепрем’єр-міністра з питань гуманітарної політики України - міністра культури України. Це рішення підтримали 266 народних депутатів, передає УНН.

Деталі

Після виступів нардепів, відбулося голосування, в результаті якого кандидатуру Тетяни Бережної на посаду нового міністра культури підтримали 266 народних обранців. Одразу після голосування нова очільниця Мінкультури була приведена до присяги.

Доповнення

Бережна виконує обов’язки міністра культури та стратегічних комунікацій України з 28 липня 2025 - після того, як було призначено новий Кабмін Юлії Свириденко, але посада очільника Мінкульту в ньому залишилася вакантною.

У жовтні прем'єр-міністр Юлія Свириденко внесла подання про призначення Тетяни Бережної віцепрем'єр-міністром з гуманітарної політики України – міністром культури України.

15 жовтня комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді України призначити Тетяну Бережну на посаду віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України.

Тоді ж у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про призначення Бережної.

Довідково

Тетяна Василівна Бережна народилася 9 січня 1989 року у місті Рогатин, Івано-Франківської області. Українська державна службовиця, юристка та економістка.

Освіту здобула в Києво-Могилянській академії, отримавши ступені бакалавра та магістра права. Стажувалася в Парламенті Канади за програмою CUPP, навчалася в Українській школі політичних студій, "Аспен інституті Київ", Київській школі економіки (спеціалізація GR), Лондонській школі економіки та політичних наук (LSE), а у 2025 році закінчила програму Школи стратегічного архітектора KMBS за напрямом "Управління та адміністрування".

У 2022-2025 роках обіймала посаду заступниці Міністра економіки України.

Павло Зінченко

