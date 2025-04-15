Київська школа економіки

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18542 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 130606 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 124068 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125505 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124252 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127342 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 190872 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76723 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163972 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115304 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Сума прямих збитків інфраструктурі України через дії окупантів зросли до $170 млрд

Внаслідок російського вторгнення прямі збитки інфраструктури України зросли на $12,6 млрд і досягли $170 млрд. Найбільших втрат зазнали житловий фонд ($60 млрд), транспорт ($38,5 млрд) та енергетика ($14,6 млрд).

Війна • 17 лютого, 11:53 • 28595 перегляди

Данія посилює контроль за танкерами на тлі загрози "тіньового флоту" рф

Данія посилить перевірку танкерів через активність старих суден, що перевозять нафту через данські протоки. Рішення прийняте на тлі загроз від російського "тіньового флоту", що налічує понад 650 суден.

Новини Світу • 6 лютого, 06:40 • 25439 перегляди

До складу "тіньового" флоту рф входять 230 танкерів із США та ЄС - ЗМІ

Розслідування виявило, що третина російського "тіньового флоту" складається з танкерів, проданих компаніями США та ЄС після початку війни. Продаж приніс колишнім власникам мільярди євро.

Новини Світу • 4 лютого, 16:48 • 27757 перегляди

Україна у цьому році збільшила виробничі потужності дронової індустрії у 10 разів - Мінцифри

Мінцифри повідомляє про зростання виробничих потужностей дронової індустрії України з 300 тис. до 4 млн одиниць. Спостерігається прогрес у створенні різних типів дронів та розвитку систем радіоелектронної боротьби.

Війна • 17 жовтня, 22:40 • 50847 перегляди

росія наростила потужність тіньового нафтового флоту на близько 70% за рік попри санкції Заходу - FT

Обсяг російської нафти, що перевозиться тіньовим флотом, зріс з 2,4 до 4,1 млн барелів на день. 70% російської морської нафти транспортується погано обслуговуваними і недостатньо застрахованими танкерами.

Війна • 14 жовтня, 08:59 • 16790 перегляди

Другий форум "Освіта Дивосвіту 24" оголосив дати проведення та розширює формат

Другий форум "Освіта Дивосвіту" розширює формат до просвітнього фестивалю. Подія об'єднає форум про майбутнє освіти та виставку освітніх можливостей, зібравши понад 100 закладів та 30 спікерів.

Новини Бізнесу • 15 серпня, 12:06 • 112973 перегляди

Бізнес під час війни: для яких міст України важливо зберегти промислові підприємства

Повномасштабна агресія рф завдала значної шкоди українській промисловості. На прикладі підприємства "Бровафарма" можна побачити, як бізнес адаптується до нових реалій та співпрацює з місцевою владою для збереження виробництва.

Економіка • 12 серпня, 15:12 • 214607 перегляди

За даними аналітиків KSE, найбільше на ринку будівельних матеріалів інвестують компанії Kingspan Group, EFI Group та CRH

Київська школа економіки дійшла висновку, що Україна здатна виробляти 90% будматеріалів для відбудови. Ключова умова - залучення інвестицій у галузь будівельних матеріалів вже зараз.

Економіка • 12 серпня, 13:36 • 21492 перегляди

Як отримати грант до мільйона гривень на розвиток бізнесу: серіал для ветеранів на Дія.Освіта

На Дія. Освіта з'явився серіал, що навчає ветеранів подавати заявки на гранти до 1 млн грн для бізнесу. Курс містить 11 серій про бізнес-планування та шаблони документів для подання на грант.

Суспільство • 6 серпня, 15:33 • 24471 перегляди

Поки війна в Україні йде, то ніде нічого не може бути проблемного від росії: Буданов про напад рф на інші країни

Начальник ГУР Кирило Буданов вважає, що рф не нападе на Прибалтійські країни, поки триває війна в Україні.

Війна • 2 серпня, 20:49 • 78312 перегляди

Війна точно закінчиться, це закономірний процес, а тоді перед нами постануть інші задачі – Буданов

Очільник ГУР МО виступив перед випускниками Київської Школи Економіки. Буданов наголосив, що війна закінчиться, але постануть нові важливі завдання, і закликав молодь бути лідерами.

Війна • 28 липня, 14:30 • 75829 перегляди

Мін'юст: уже є експертні висновки про 22 млрд грн збитків від агресії рф, це є початком для доведення російських злочинів в міжнародних судах

Судові експерти дійшли висновку, що збитки, завдані російською агресією в Україні, перевищують 22 мільярди гривень, що стало початком масштабних зусиль з доведення російських злочинів в міжнародних судах.

Війна • 2 липня, 13:42 • 22920 перегляди

У відбудову України, зокрема в будівельний сектор, уже готові інвестувати 500 мільйонів доларів - дослідження KSE

У відбудову України, зокрема в будівельний сектор, уже готові інвестувати 500 мільйонів доларів, згідно з дослідженням KSE.

Економіка • 28 червня, 09:48 • 115252 перегляди

Україна представила 95 інвестиційних проектів на конференції з відновлення

Міністерство економіки представило інвестиційний гайд, що містить 95 проектів на суму понад 27 мільярдів доларів у різних секторах, таких як енергетика, транспорт, агропромисловий комплекс, металургія, фармацевтика, спрямованих на залучення інвестицій для відновлення та економічного розвитку України.

Економіка • 11 червня, 14:21 • 107942 перегляди

Збитки та втрати в енергетиці внаслідок вторгнення рф перевищили 56 млрд дол. - KSE

Через повномасштабне вторгнення росії в Україну енергетичний сектор зазнав прямих збитків у 16,1 мільярда доларів та непрямих фінансових втрат у 40,1 мільярда доларів, тоді як потреби у відновленні становлять 50,5 мільярда доларів для повної реконструкції зруйнованих об'єктів.

Війна • 11 червня, 13:55 • 20195 перегляди

Великі іноземні компанії продовжують працювати в рф, незважаючи на вторгнення в Україну

Незважаючи на санкції, багато великих іноземних компаній, таких як Leroy Merlin, Philip Morris, PepsiCo, Auchan, Nestle, Alibaba, Unilever, Mondelez і Xiaomi, продовжують працювати в рф, надаючи ресурси, які можуть допомогти кремлю у військових діях проти України.

Війна • 23 квітня, 03:56 • 25998 перегляди

12 переможців Хакатону отримали по $10 000 на військово-технічні проєкти від Міноборони

12 переможців першого Хакатону, організованого Міністерством оборони України, отримали по $10 000 на подальшу розробку проектів у таких сферах, як розпізнавання цілей, навігаційні системи та безпечний зв'язок для підтримки військових.

Війна • 1 березня, 16:04 • 101875 перегляди

Понад 30 команд та більш як 400 розробників: у Міноборони підбили підсумки першого хакатону "Наступ машин"

Міністерство оборони України провело перший Хакатон з удосконалення безпілотних систем на фронті, який об'єднав понад 450 розробників, інженерів та винахідників, що створили інноваційні рішення для вирішення різноманітних військових проблем.

Війна • 30 січня, 17:27 • 74737 перегляди

В Україні ціна на землю за рік зросла на 13% - аналіз

Середньозважена ціна на сільськогосподарську землю в Україні у 2023 році становила 37 тис. грн/га, що на 13% більше, ніж у 2022 році. У четвертому кварталі ціна знизилася на 2%

Економіка • 30 січня, 14:58 • 46169 перегляди

Очільницею "Агенції оборонних закупівель" призначили Марину Безрукову

Марина Безрукова призначена директором Агентства з питань оборонних закупівель України. Це перший крок у реформуванні агентства відповідно до стандартів НАТО та запобігання корупції у сфері оборонних закупівель.

Війна • 29 січня, 09:12 • 19882 перегляди