Внаслідок російського вторгнення прямі збитки інфраструктури України зросли на $12,6 млрд і досягли $170 млрд. Найбільших втрат зазнали житловий фонд ($60 млрд), транспорт ($38,5 млрд) та енергетика ($14,6 млрд).
Данія посилить перевірку танкерів через активність старих суден, що перевозять нафту через данські протоки. Рішення прийняте на тлі загроз від російського "тіньового флоту", що налічує понад 650 суден.
Розслідування виявило, що третина російського "тіньового флоту" складається з танкерів, проданих компаніями США та ЄС після початку війни. Продаж приніс колишнім власникам мільярди євро.
Мінцифри повідомляє про зростання виробничих потужностей дронової індустрії України з 300 тис. до 4 млн одиниць. Спостерігається прогрес у створенні різних типів дронів та розвитку систем радіоелектронної боротьби.
Обсяг російської нафти, що перевозиться тіньовим флотом, зріс з 2,4 до 4,1 млн барелів на день. 70% російської морської нафти транспортується погано обслуговуваними і недостатньо застрахованими танкерами.
Другий форум "Освіта Дивосвіту" розширює формат до просвітнього фестивалю. Подія об'єднає форум про майбутнє освіти та виставку освітніх можливостей, зібравши понад 100 закладів та 30 спікерів.
Повномасштабна агресія рф завдала значної шкоди українській промисловості. На прикладі підприємства "Бровафарма" можна побачити, як бізнес адаптується до нових реалій та співпрацює з місцевою владою для збереження виробництва.
Київська школа економіки дійшла висновку, що Україна здатна виробляти 90% будматеріалів для відбудови. Ключова умова - залучення інвестицій у галузь будівельних матеріалів вже зараз.
На Дія. Освіта з'явився серіал, що навчає ветеранів подавати заявки на гранти до 1 млн грн для бізнесу. Курс містить 11 серій про бізнес-планування та шаблони документів для подання на грант.
Начальник ГУР Кирило Буданов вважає, що рф не нападе на Прибалтійські країни, поки триває війна в Україні.
Очільник ГУР МО виступив перед випускниками Київської Школи Економіки. Буданов наголосив, що війна закінчиться, але постануть нові важливі завдання, і закликав молодь бути лідерами.
Судові експерти дійшли висновку, що збитки, завдані російською агресією в Україні, перевищують 22 мільярди гривень, що стало початком масштабних зусиль з доведення російських злочинів в міжнародних судах.
У відбудову України, зокрема в будівельний сектор, уже готові інвестувати 500 мільйонів доларів, згідно з дослідженням KSE.
Міністерство економіки представило інвестиційний гайд, що містить 95 проектів на суму понад 27 мільярдів доларів у різних секторах, таких як енергетика, транспорт, агропромисловий комплекс, металургія, фармацевтика, спрямованих на залучення інвестицій для відновлення та економічного розвитку України.
Через повномасштабне вторгнення росії в Україну енергетичний сектор зазнав прямих збитків у 16,1 мільярда доларів та непрямих фінансових втрат у 40,1 мільярда доларів, тоді як потреби у відновленні становлять 50,5 мільярда доларів для повної реконструкції зруйнованих об'єктів.
Незважаючи на санкції, багато великих іноземних компаній, таких як Leroy Merlin, Philip Morris, PepsiCo, Auchan, Nestle, Alibaba, Unilever, Mondelez і Xiaomi, продовжують працювати в рф, надаючи ресурси, які можуть допомогти кремлю у військових діях проти України.
12 переможців першого Хакатону, організованого Міністерством оборони України, отримали по $10 000 на подальшу розробку проектів у таких сферах, як розпізнавання цілей, навігаційні системи та безпечний зв'язок для підтримки військових.
Міністерство оборони України провело перший Хакатон з удосконалення безпілотних систем на фронті, який об'єднав понад 450 розробників, інженерів та винахідників, що створили інноваційні рішення для вирішення різноманітних військових проблем.
Середньозважена ціна на сільськогосподарську землю в Україні у 2023 році становила 37 тис. грн/га, що на 13% більше, ніж у 2022 році. У четвертому кварталі ціна знизилася на 2%
Марина Безрукова призначена директором Агентства з питань оборонних закупівель України. Це перший крок у реформуванні агентства відповідно до стандартів НАТО та запобігання корупції у сфері оборонних закупівель.