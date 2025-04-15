Київська школа економіки

В Україні ціна на землю за рік зросла на 13% - аналіз

Середньозважена ціна на сільськогосподарську землю в Україні у 2023 році становила 37 тис. грн/га, що на 13% більше, ніж у 2022 році. У четвертому кварталі ціна знизилася на 2%