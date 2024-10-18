Україна у цьому році збільшила виробничі потужності дронової індустрії у 10 разів - Мінцифри
Київ • УНН
Мінцифри повідомляє про зростання виробничих потужностей дронової індустрії України з 300 тис. до 4 млн одиниць. Спостерігається прогрес у створенні різних типів дронів та розвитку систем радіоелектронної боротьби.
Україна у 10 разів збільшила виробничі потужності дронової індустрії у 2024 році, порівняно з 2023 роком. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри, пише УНН.
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Мінцифри провело дослідження сфери виробництва дронів разом з Київською школою економіки (KSE) та кластером Brave1.
У 10+ разів збільшились виробничі потужності української дронової індустрії у 2024 році порівняно з 2023,
За даними Мінцифри, виробничі потужності зросли з 300 тисяч дронів у 2023 році до 4 мільйонів у 2024 році.
У відомстві зазначили, що після запуску масового виробництва акцент перейшов на підвищення ефективності та впровадження новітніх технологій. Експерти прогнозують, що в найближчі роки конкуренція сприятиме об’єднанню виробників.
У Мінцифри також повідомили, що спостерігається значний прогрес у створенні повітряних, морських і наземних дронів, а також у розвитку систем радіоелектронної боротьби. Серед основних тенденцій – використання технологій комп'ютерного зору, "ройових" систем, інновацій у навігації та зв’язку.
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