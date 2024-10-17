CNN показав, як ГУР запускає дрони "Люті" які вражають цілі на території рф
Київ • УНН
Журналісти CNN вперше продемонстрували, як ГУР запускає далекобійні дрони "Люті" по території рф. Підрозділ ГУР готувався до запуску понад 100 безпілотників на відстань 600+ км для атаки складу боєприпасів.
Журналісти CNN уперше показали, як підрозділ, що входить до складу ГУР, запускає українські далекобійні дрони "Люті" по території росії. Про це повідомляє CNN, пише УНН.
Зазначається, що журналісти CNN провели два дні з командою спеціалістів ГУР, які готувались до запуску понад 100 безпілотників на територію росії в ніч на 29 вересня.
За словами фахівців ГУР, метою дронів був склад боєприпасів, а саме вагони потягів, завантажені іранськими ракетами, що стояли на території депо. Ця ціль була розташована на околиці села Котлубань у Волгоградській області. Відстань до цілі – понад 600 кілометрів.
Як розповіли журналістам представники ГУР, планування маршрутів до росії відбувається з таємного місця. "Лютого" можна запрограмувати на понад 1 тисячу різних маршрутних точок, щоб уникнути російської ППО.
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Разом з "Лютими" бійці використовують й інші дрони-камікадзе, зокрема вітчизняний "Рубака". Представники ГУР пояснюють, що ці дрони мають важливе значення для успіху будь-якої місії. Мета проста: придушити протиповітряну оборону і відволікти вогонь від "Лютого".
Фахівець ГУР пояснив, що вони намагаються змішувати дрони й запускати їх з різних відстаней й з різних місць запуску.
Зазначається, що близько 30% усіх безпілотників, які мають запущені, виконують місії приманки, а "Люті" є головними, що призначені для цілі у селищі Котлубань. В інших частинах України приблизно 80 інших співробітників ГУР готують до польоту 90 інших безпілотників.
Видання зауважує, що впродовж 2024 року українські безпілотники здійснили понад 7000 ударів по території росії, зокрема по важливих військових об'єктах. Деякі з цих атак досягли цілей на відстані понад 1700 км від кордону України.
Представники підрозділу заявили, що значне покращення результативності місій могло б бути досягнуте за умови використання західної зброї, що дозволило б проводити більш ефективні атаки на території Росії. Однак питання про використання такої зброї залишається відкритим через побоювання щодо можливих наслідків.
Нагадаємо
29 вересня Міноборони рф повідомило про нібито атаку 125 українських БПЛА на російські регіони вночі. Стверджується, що дрони були перехоплені над волгоградською, бєлгородською, воронезькою та іншими областями.