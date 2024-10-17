CNN показал, как ГУР запускает дроны "Люти" которые поражают цели на территории рф

Журналисты CNN впервые показали, как подразделение, входящее в состав ГУР, запускает украинские дальнобойные дроны "Люти" по территории россии. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Отмечается, что журналисты CNN провели два дня с командой специалистов ГУР, которые готовились к запуску более 100 беспилотников на территорию России в ночь на 29 сентября.

По словам специалистов ГУР, целью дронов был склад боеприпасов, а именно вагоны поездов, загруженные иранскими ракетами, стоявшие на территории депо. Эта цель была расположена на окраине села Котлубань в Волгоградской области. Расстояние до цели - более 600 километров.

Как рассказали журналистам представители ГУР, планирование маршрутов в Россию происходит из тайного места. "Лютого" можно запрограммировать на более 1 тысячи различных маршрутных точек, чтобы избежать российской ПВО.

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Вместе с "Лютыми" бойцы используют и другие дроны-камикадзе, в частности отечественный "Рубака". Представители ГУР объясняют, что эти дроны имеют важное значение для успеха любой миссии. Цель проста: подавить противовоздушную оборону и отвлечь огонь от "Лютого".

Специалист ГУР объяснил, что они пытаются смешивать дроны и запускать их с разных расстояний и из разных мест запуска.

Отмечается, что около 30% всех беспилотников, которые должны быть запущены, выполняют миссии приманки, а "Люти" являются главными, которые предназначены для цели в поселке Котлубань. В других частях Украины примерно 80 других сотрудников ГУР готовят к полету 90 других беспилотников.

Издание отмечает, что в течение 2024 года украинские беспилотники совершили более 7000 ударов по территории России, в частности по важным военным объектам. Некоторые из этих атак достигли целей на расстоянии более 1700 км от границы Украины.

Представители подразделения заявили, что значительное улучшение результативности миссий могло бы быть достигнуто при условии использования западного оружия, что позволило бы проводить более эффективные атаки на территории России. Однако вопрос об использовании такого оружия остается открытым из-за опасений относительно возможных последствий.

Напомним

29 сентября Минобороны РФ сообщило о якобы атаке 125 украинских БПЛА на российские регионы ночью. Утверждается, что дроны были перехвачены над волгоградской, белгородской, воронежской и другими областями.