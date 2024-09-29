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У росії заявили про нібито збиття 125 безпілотників

У росії заявили про нібито збиття 125 безпілотників

Київ • УНН

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Міноборони рф повідомило про нібито атаку 125 українських БПЛА на російські регіони вночі. Стверджується, що дрони були перехоплені над волгоградською, бєлгородською, воронезькою та іншими областями.

У росії заявили, що регіони федерації в неділю вночі нібито атакували 125 українських БПЛА. Про це повідомляє Міноборони рф, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що 7 БПЛА перехоплено та знищено над територією волгоградської області, 17 – над територією бєлгородської, 17 – над територією воронезької області, 18 – над територією ростовської області, по одному – над територією брянської та курської областей і краснодарського краю, 3 БПЛА – над акваторією Азовського моря".

Нагадаємо

У ніч на 29 вересня у краснодарському краї, ростовській та воронезькій областях рф пролунали вибухи. Повідомлялося про атаки безпілотників на військові та енергетичні об'єкти в кількох регіонах росії.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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