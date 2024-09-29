В россии заявили о якобы сбитии 125 беспилотников

В россии заявили, что регионы федерации в воскресенье ночью якобы атаковали 125 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны рф, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что 7 БПЛА перехвачено и уничтожено над территорией волгоградской области, 17 - над территорией Белгородской, 17 - над территорией воронежской области, 18 - над территорией ростовской области, по одному - над территорией брянской и курской областей и краснодарского края, 3 БПЛА - над акваторией Азовского моря".

Напомним

У ніч на 29 вересня у краснодарському краї, ростовській та воронезькій областях рф пролунали вибухи. Повідомлялося про атаки безпілотників на військові та енергетичні об'єкти в кількох регіонах росії.