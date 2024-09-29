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У краснодарському краї, ростовській та воронезькій областях рф пролунали вибухи

У краснодарському краї, ростовській та воронезькій областях рф пролунали вибухи

Київ • УНН

 • 30921 перегляди

У краснодарському краї, ростовській та воронезькій областях рф пролунали вибухи. Повідомляється про атаки безпілотників на військові та енергетичні об'єкти в кількох регіонах росії.

У єйську краснодарського краю вибухи пролунали неподалік військового містечка. Також вибухи чули у цимлянську, волгодонську та самарському ростовської області. Про це повідомляють російські телеграм-канали, пише УНН.

Деталі

росЗМІ пишуть, що про вибухи біля військового містечка повідомили мешканці єйська. Видання нагадало, що там також знаходиться аеродром ВМФ рф, де базується 859-й Центр бойового застосування та переучування льотного складу морської авіації ВМФ рф та 190-й навчальний змішаний авіаційний полк ВМФ.

Як повідомляє канал, російські військові паблики пишуть про атаку у напрямку енергетичних та військових об'єктів у Волгоградській, Тамбовській, Орловській, Липецькій, Тульській та Саратовській областях, а також Кубані та Ставропіллі. В атаці, за їхніми даними, беруть участь від 70 до 150 безпілотників.

Також губернатор краснодарського краю заявив, що в селі шабельське щербинівського району нібито придушений силами РЕБ безпілотник при падінні врізався в дерево і вибухнув - від вибухової хвилі у будинку, що стоїть поблизу, вибило вікна і двері, уламками пошкодило автомобіль. Постраждалих внаслідок пригоди, за словами губернатора, немає.

Губернатор ростовської області повідомив, що в Азовському районі силами ППО нібито знищено 4 БПЛА.

Також невідомі дрони атакували Воронезьку область. Губернатор регіону повідомив про кількох збитих безпілотників. Місцеві жителі повідомили, що чули не менше 10 вибухів.

В Пакистані розбився гелікоптер, на борту якого були російські пілоти28.09.24, 15:30 • 28275 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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