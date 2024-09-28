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В Пакистані розбився гелікоптер, на борту якого були російські пілоти

В Пакистані розбився гелікоптер, на борту якого були російські пілоти

Київ • УНН

 • 28275 перегляди

У Пакістані розбився чартерний гелікоптер з російськими пілотами на борту. 6 людей загинули, 8 отримали травми. Всього на борту було близько 14 пасажирів.

Сьогодні, 28 вересня, у Пакистані зазнав аварії вертоліт, на борту якого були російські пілоти. На борту було близько 14 пасажирів, 6 людей загинули, 8 отримали травми. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

З посиланням на джерела видання пише, що щонайменше 6 людей загинули внаслідок аварії чартерного вертольота на півночі Пакистану в суботу. Ще 8 людей отримали травми в результаті аварії та були госпіталізовані неподалік.

Гелікоптер був зафрахтований приватною компанією в північній провінції Хайбер-Пахтунхва. Він розбився незабаром після зльоту в нестабільному районі Північного Вазірістану поблизу афганського кордону.

Джерела повідомили, що на борту було близько 14 пасажирів, у тому числі російські пілоти.

Нагадаємо

В липні у у жиздринському районі калузької області росії зазнав аварії вертоліт Мі-28.

А у червні в амурській області росії під час аварії вертольоту загинули чотири людини, що знаходилися на борту, в тому числі три пасажири і пілот.

Вертоліт ВМС Пакистану розбився під час тренувального польоту: загинули всі, хто був на борту04.09.23, 13:59 • 437570 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

Новини Світу
reutersReuters
afhanistanАфганістан
pakystanПакистан

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