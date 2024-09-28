В Пакистане разбился вертолет, на борту которого были российские пилоты

Сегодня, 28 сентября, в Пакистане потерпел крушение вертолет, на борту которого были российские пилоты. На борту было около 14 пассажиров, 6 человек погибли, 8 получили травмы. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Со ссылкой на источники издание пишет, что по меньшей мере 6 человек погибли в результате аварии чартерного вертолета на севере Пакистана в субботу. Еще 8 человек получили травмы в результате аварии и были госпитализированы неподалеку.

Вертолет был зафрахтован частной компанией в северной провинции Хайбер-Пахтунхва. Он разбился вскоре после взлета в нестабильном районе Северного Вазиристана вблизи афганской границы.

Источники сообщили, что на борту было около 14 пассажиров, в том числе российские пилоты.

Напомним

В июле в в жиздринском районе калужской области россии потерпел крушение вертолет Ми-28.

А в июне в амурской области россии при крушении вертолёта погибли четыре человека, находившиеся на борту, в том числе три пассажира и пилот.

Вертолет ВМС Пакистана разбился во время тренировочного полета: погибли все находившиеся на борту