В амурській області рф розбився вертоліт: є загиблі
Київ • УНН
В амурській області росії зазнав аварії вертоліт, в результаті чого загинули чотири людини, що знаходилися на борту, в тому числі три пасажири і пілот.
Чотири людини загинули під час аварії вертольота в амурській області росії. Про це повідомляють російські агентства з посиланням на екстрені служби, передає УНН.
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Як зазначається, розбився вертоліт Robinson R-66.
За фактом аварії порушено кримінальну справу про порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело з необережності до смерті двох і більше осіб (частина 3 статті 263 КК).
За даними слідчого комітету рф, на борту вертольота перебували три пасажири і пілот.
Гелікоптер у четвер, 20 червня, вилетів із майданчика лісопереробного комбінату, проте до призначеного місця не прибув.
Вранці 21 червня було встановлено місцезнаходження вертольота, який, за даними ск рф, розбився.