В амурской области россии потерпел крушение вертолет, в результате чего погибли четыре человека, находившиеся на борту, в том числе три пассажира и пилот.
Четыре человека погибли при крушении вертолета в амурской области россии. Об этом сообщают российские агентства со ссылкой на экстренные службы, передает УНН.
Детали
Как отмечается, разбился вертолет Robinson R-66.
По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело по неосторожности к смерти двух и более лиц (часть 3 статьи 263 УК).
По данным следственного комитета рф, на борту вертолета находились три пассажира и пилот.
Вертолет в четверг, 20 июня, вылетел с площадки лесоперерабатывающего комбината, однако к назначенному месту не прибыл.
Утром 21 июня было установлено местонахождение вертолета, который, по данным ск рф, разбился.