Четыре человека погибли при крушении вертолета в амурской области россии. Об этом сообщают российские агентства со ссылкой на экстренные службы, передает УНН.

Детали

Как отмечается, разбился вертолет Robinson R-66.

По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело по неосторожности к смерти двух и более лиц (часть 3 статьи 263 УК).

По данным следственного комитета рф, на борту вертолета находились три пассажира и пилот.

Вертолет в четверг, 20 июня, вылетел с площадки лесоперерабатывающего комбината, однако к назначенному месту не прибыл.

Утром 21 июня было установлено местонахождение вертолета, который, по данным ск рф, разбился.