Вертоліт ВМС Пакистану розбився під час тренувального польоту: загинули всі, хто був на борту

Деталі

Катастрофа вертольота Sea King у Гвадарі, прибережному місті на південному заході провінції Белуджистан, імовірно, була спричинена технічною проблемою, ідеться в заяві ВМС країни.

Жодних додаткових подробиць вони не надали, заявивши, що розслідування катастрофи розпочато.

На відео аварії, опублікованому в соціальних мережах, видно, як гелікоптер розвернувся, очевидно, намагаючись відновити керування, а потім "розвалився на частини і впав на землю".

Доповнення

Аварії під час навчальних місій у Пакистані досить поширені. Влада, зазначає видання, рідко розкриває подробиці аварій на військових навчаннях, а звіти про розслідування також не публікуються.

У вересні 2022 року армійський гелікоптер розбився під час нічної місії в Белуджистані, унаслідок чого загинули всі шість військовослужбовців, які перебували на борту.