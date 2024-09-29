В краснодарском крае, ростовской и воронежской областях рф прогремели взрывы

В ейске краснодарского края взрывы прогремели неподалеку от военного городка. Также взрывы слышали в цимлянске, волгодонске и самарском ростовской области. Об этом сообщают российские телеграмм-каналы, пишет УНН.

Детали

росСМИ пишут, что о взрывах возле военного городка сообщили жители Ейска. Издание напомнило, что там также находится аэродром ВМФ рф, где базируется 859-й Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ рф и 190-й учебный смешанный авиационный полк ВМФ.

Как сообщает канал, российские военные паблики пишут об атаке в направлении энергетических и военных объектов в Волгоградской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тульской и Саратовской областях, а также Кубани и Ставрополье. В атаке, по их данным, участвуют от 70 до 150 беспилотников.

Также губернатор краснодарского края заявил, что в селе шабельское щербиновского района якобы подавленный силами РЭБ беспилотник при падении врезался в дерево и взорвался - от взрывной волны у стоящего поблизости дома выбило окна и двери, обломками повредило автомобиль. Пострадавших в результате происшествия, по словам губернатора, нет.

Губернатор ростовской области сообщил, что в Азовском районе силами ПВО якобы уничтожено 4 БПЛА.

Также неизвестные дроны атаковали воронежскую область. Губернатор региона сообщил о нескольких сбитых беспилотниках. Местные жители сообщили, что слышали не менее 10 взрывов.

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