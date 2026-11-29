Віцепрем'єр рф олександр новак визнав наявність дефіциту пального в росії, однак запевнив, що він поки нібито не відчувається, попри рекордний імпорт бензину та масштабні пошкодження нафтопереробних підприємств. Про це російський чиновник заявив в інтерв'ю росЗМІ, пише УНН.

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За словами новака, російська влада намагається компенсувати нестачу пального додатковими постачаннями та перенесенням термінів ремонтів нафтопереробних підприємств.

Так, є дефіцит, але він поки не відчувається. Ми плануємо, зокрема, нарощувати надходження на внутрішній ринок за рахунок ближнього зарубіжжя, далекого зарубіжжя та додаткового виробництва – заявив віцепрем'єр рф.

росія нарощує імпорт бензину на тлі ударів по НПЗ

За даними Financial Times із посиланням на аналітичну компанію Kpler, у жовтні морський імпорт бензину до росії досяг рекордних 390 тисяч тонн. Через пошкодження власних нафтопереробних підприємств москва закуповує пальне у Марокко, Туреччині та Єгипті.

За підрахунками видання ASTRA, з кінця жовтня до 24 листопада Україна атакувала щонайменше 12 російських НПЗ, поставивши під загрозу близько 46% загальної встановленої потужності нафтопереробки рф.

Крім того, 28 листопада українські військові завдали удару по Новошахтинському нафтопереробному заводу.

У санкт-петербурзі почав зникати бензин із заправок після удару по одному з найбільших НПЗ росії