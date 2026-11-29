Бензину бракує, але проблем нібито немає – у росії визнали дефіцит пального на тлі ударів по НПЗ
Київ • УНН
Віцепрем’єр рф визнав дефіцит пального, який влада компенсує імпортом і перенесенням ремонтів. У жовтні імпорт бензину сягнув 390 тисяч тонн.
Віцепрем'єр рф олександр новак визнав наявність дефіциту пального в росії, однак запевнив, що він поки нібито не відчувається, попри рекордний імпорт бензину та масштабні пошкодження нафтопереробних підприємств. Про це російський чиновник заявив в інтерв'ю росЗМІ, пише УНН.
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За словами новака, російська влада намагається компенсувати нестачу пального додатковими постачаннями та перенесенням термінів ремонтів нафтопереробних підприємств.
Так, є дефіцит, але він поки не відчувається. Ми плануємо, зокрема, нарощувати надходження на внутрішній ринок за рахунок ближнього зарубіжжя, далекого зарубіжжя та додаткового виробництва
росія нарощує імпорт бензину на тлі ударів по НПЗ
За даними Financial Times із посиланням на аналітичну компанію Kpler, у жовтні морський імпорт бензину до росії досяг рекордних 390 тисяч тонн. Через пошкодження власних нафтопереробних підприємств москва закуповує пальне у Марокко, Туреччині та Єгипті.
За підрахунками видання ASTRA, з кінця жовтня до 24 листопада Україна атакувала щонайменше 12 російських НПЗ, поставивши під загрозу близько 46% загальної встановленої потужності нафтопереробки рф.
Крім того, 28 листопада українські військові завдали удару по Новошахтинському нафтопереробному заводу.
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