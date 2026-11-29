На автозаправних станціях російського санкт-петербурга виник дефіцит бензину на тлі серйозних пошкоджень Кіришського нафтопереробного заводу внаслідок атаки українських безпілотників. Про це повідомляє російське видання "Фонтанка" з посиланням на місцевих жителів, пише УНН.

Водії скаржаться, що на багатьох АЗС мережі "Лукойл" залишилося лише дизельне пальне, а пошуки бензину змушують їх об'їжджати місто. При цьому інформація про наявність пального в онлайн-сервісах не завжди відповідає дійсності.

По місту на багатьох заправках "Лукойлу" немає бензину, тільки дизель. Проїхав уже 5 заправок, але так і не заправився