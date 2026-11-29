У санкт-петербурзі почав зникати бензин із заправок після удару по одному з найбільших НПЗ росії
Київ • УНН
У Санкт-Петербурзі на АЗС «Лукойлу» водії не знаходять бензину. Після атаки НПЗ втратив близько 70% потужностей.
На автозаправних станціях російського санкт-петербурга виник дефіцит бензину на тлі серйозних пошкоджень Кіришського нафтопереробного заводу внаслідок атаки українських безпілотників. Про це повідомляє російське видання "Фонтанка" з посиланням на місцевих жителів, пише УНН.
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Водії скаржаться, що на багатьох АЗС мережі "Лукойл" залишилося лише дизельне пальне, а пошуки бензину змушують їх об'їжджати місто. При цьому інформація про наявність пального в онлайн-сервісах не завжди відповідає дійсності.
По місту на багатьох заправках "Лукойлу" немає бензину, тільки дизель. Проїхав уже 5 заправок, але так і не заправився
Наслідки удару по російському НПЗ
Проблеми з пальним виникли після атаки українських безпілотників 9 листопада на Кіришський НПЗ – другий за величиною нафтопереробний завод росії, здатний переробляти до 21 млн тонн сировини на рік. За даними американського аналітичного центру RAND Corporation, підприємство після удару втратило близько 70% потужностей.
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Через кілька годин після атаки на заправках "Роснефти" у санкт-петербурзі відновили обмеження на продаж пального – до 30 л бензину та 50 л дизельного пального на один автомобіль.
Попри скарги водіїв, 26 листопада губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко назвав ситуацію з пальним "практично стабільною" та заявив, що запроваджувати нові обмеження не планують.
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