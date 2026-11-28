У росії на тлі зупинки низки великих нафтопереробних заводів після атак безпілотників за тиждень оптові біржові продажі бензину скоротилися майже на 33%, а дизельного пального – на 67%. Про це свідчать дані Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі, пише УНН.

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Обсяги реалізації пального на російській біржі скорочуються вже 3 тижні поспіль. Учасники ринку пов'язують ситуацію із зупинкою великої кількості російських НПЗ внаслідок листопадових атак дронів.

Листопадові обсяги вже всі розпродали, а грудневі не з'явилися. Заводи, які зараз стоять, у грудні не вийдуть із ремонту, тому немає продажів грудневих ресурсів – пояснив один із трейдерів.

Продажі дизельного пального за місяць впали майже вп'ятеро

У період із 23 по 27 листопада на біржі реалізували 16 680 тонн бензину А-92 та 9720 тонн А-95. Загальний обсяг продажів бензину порівняно з першим тижнем листопада скоротився майже втричі.

Ще гірша ситуація склалася на ринку дизельного пального. За останній тиждень його реалізували лише 29 445 тонн проти 87 911 тонн попереднього тижня та 140 270 тонн на початку місяця.

Водночас, за словами учасників ринку, скорочення пропозиції поки що не має значного впливу на ціни. Придбати пальне можна переважно невеликими оптовими партіями або за прямими договорами з окремими заводами.

Торгувати нічим – ринку майже немає зараз – констатував один із російських трейдерів.

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