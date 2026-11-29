На популярних курортах Таїланду макаки викрадають у туристів смартфони, гроші та дорогі аксесуари, за які нібито отримують винагороду від місцевих дресирувальників. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише УНН.

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За повідомленнями, за кожну викрадену річ мавпи отримують банан, а за особливо цінну здобич їм нібито дають додаткову винагороду. Примати нишпорять у кишенях та рюкзаках відпочивальників, знімають із людей сонцезахисні окуляри та вихоплюють телефони просто з рук.

Місцеві гіди стверджують, що викрадені речі згодом потрапляють до тайських підприємців. Туристам радять залишати цінні речі в готелях. Незалежного підтвердження існування такої схеми наразі немає.

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Зустрічі з макаками можуть становити загрозу для здоров'я відпочивальників. Як стверджують російські ЗМІ з посиланням на тайську владу, щодня фіксують щонайменше 10 випадків укусів туристів, близько 90% постраждалих нібито становлять громадяни росії.

Найчастіше такі інциденти трапляються на островах Пхі-Пхі, рідше – у Паттаї.

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