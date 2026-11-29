Під час масштабних антиурядових протестів в Албанії силовики, ймовірно, застосували безпілотники для скидання гранат зі сльозогінним газом безпосередньо на учасників демонстрації. Про це свідчать відеозаписи, які поширюють користувачі соціальних мереж, пише УНН.

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Інцидент стався 29 листопада, коли тисячі людей вийшли на вулиці Тирани з вимогою відставки прем'єр-міністра Еді Рами.

На оприлюднених кадрах, як стверджують автори публікацій, зафіксовано застосування безпілотників для розпилення сльозогінного газу шляхом скидання гранат у натовп. Офіційного підтвердження використання дронів із цією метою наразі немає.

Десятки людей постраждали внаслідок зіткнень

Протестувальники закидали правоохоронців камінням, піротехнікою та "коктейлями Молотова". Для розгону демонстрантів поліція також застосувала водомети.

За інформацією місцевих ЗМІ, внаслідок зіткнень постраждала 61 людина.

Антиурядові протести в Албанії тривають уже близько 170 днів. Демонстранти продовжують вимагати відставки Еді Рами, який раніше заявив, що не має наміру залишати посаду.

Каміння, водомети та десятки поранених: Албанію охопили масові протести з вимогою відставки прем'єра