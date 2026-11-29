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Тисячі протестувальників 29 листопада вийшли на вулиці столиці Албанії Тирани з вимогою відставки прем'єр-міністра Еді Рами, а демонстрації переросли у масштабні сутички з правоохоронцями. Про це повідомляє албанський суспільний мовник RTSH, пише УНН.

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Антиурядові протести відновилися у День визволення Албанії від нацистської окупації. Демонстранти з національними прапорами рушили до будівлі адміністрації прем'єр-міністра, вигукуючи гасло "Геть диктатуру!".

Спочатку мирна акція переросла у зіткнення з правоохоронцями, які застосували сльозогінний газ та водомети. Протестувальники у відповідь закидали поліцейських важкими предметами, піротехнікою та коктейлями Молотова, блокували дорожній рух і пошкоджували громадське майно.

Окремі учасники демонстрації в масках закидали урядову будівлю камінням та намагалися прорватися до офісу Рами, однак поліція їх відтіснила.

Кількість постраждалих продовжує зростати

За інформацією представників органів охорони здоров'я, у неділю поранень зазнали ще 12 людей. Напередодні внаслідок сутичок постраждали понад 60 осіб, значна частина з яких отримала травми від гумових куль.

Попередня акція протесту 28 листопада, у День незалежності Албанії, супроводжувалася майже 10 годинами протистояння та зіткнень із поліцією.

Попри масштабні антиурядові виступи, Еді Рама раніше заявляв, що не має наміру йти у відставку.

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