Камни, водомёты и десятки раненых: Албанию охватили массовые протесты с требованием отставки премьер-министра
Киев • УНН
Тысячи людей в Тиране требовали отставки Эди Рамы, после чего столкновения с полицией привели к более чем 70 раненым за два дня.
Тысячи протестующих 29 ноября вышли на улицы столицы Албании Тираны с требованием отставки премьер-министра Эди Рамы, а демонстрации переросли в масштабные столкновения с правоохранителями. Об этом сообщает албанский общественный вещатель RTSH, пишет УНН.
Детали
Антиправительственные протесты возобновились в День освобождения Албании от нацистской оккупации. Демонстранты с национальными флагами направились к зданию администрации премьер-министра, скандируя лозунг "Долой диктатуру!".
Сначала мирная акция переросла в столкновения с правоохранителями, которые применили слезоточивый газ и водомёты. Протестующие в ответ забрасывали полицейских тяжёлыми предметами, пиротехникой и коктейлями Молотова, блокировали дорожное движение и повреждали общественное имущество.
Отдельные участники демонстрации в масках забрасывали правительственное здание камнями и пытались прорваться в офис Рамы, однако полиция их оттеснила.
Количество пострадавших продолжает расти
По информации представителей органов здравоохранения, в воскресенье ранения получили ещё 12 человек. Накануне в результате столкновений пострадали более 60 человек, значительная часть которых получила травмы от резиновых пуль.
Предыдущая акция протеста 28 ноября, в День независимости Албании, сопровождалась почти 10 часами противостояния и столкновений с полицией.
Несмотря на масштабные антиправительственные выступления, Эди Рама ранее заявлял, что не намерен уходить в отставку.
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