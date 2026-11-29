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Тысячи протестующих 29 ноября вышли на улицы столицы Албании Тираны с требованием отставки премьер-министра Эди Рамы, а демонстрации переросли в масштабные столкновения с правоохранителями. Об этом сообщает албанский общественный вещатель RTSH, пишет УНН.

Детали

Антиправительственные протесты возобновились в День освобождения Албании от нацистской оккупации. Демонстранты с национальными флагами направились к зданию администрации премьер-министра, скандируя лозунг "Долой диктатуру!".

Сначала мирная акция переросла в столкновения с правоохранителями, которые применили слезоточивый газ и водомёты. Протестующие в ответ забрасывали полицейских тяжёлыми предметами, пиротехникой и коктейлями Молотова, блокировали дорожное движение и повреждали общественное имущество.

Отдельные участники демонстрации в масках забрасывали правительственное здание камнями и пытались прорваться в офис Рамы, однако полиция их оттеснила.

Количество пострадавших продолжает расти

По информации представителей органов здравоохранения, в воскресенье ранения получили ещё 12 человек. Накануне в результате столкновений пострадали более 60 человек, значительная часть которых получила травмы от резиновых пуль.

Предыдущая акция протеста 28 ноября, в День независимости Албании, сопровождалась почти 10 часами противостояния и столкновений с полицией.

Несмотря на масштабные антиправительственные выступления, Эди Рама ранее заявлял, что не намерен уходить в отставку.

В Албании студенческий протест перерос в насилие — полиция применила водомёты и резиновые пули