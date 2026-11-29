Гордон заявил, что Ермак 3 дня уговаривал его стать министром или возглавить Киевскую ОВА
Киев • УНН
Дмитрий Гордон заявил, что Зеленский предлагал ему должность министра культуры или руководителя Киевской ОВА. Он отказался, подтверждения нет.
Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что Президент Владимир Зеленский якобы предлагал ему возглавить Министерство культуры или Киевскую областную военную администрацию. Об этом Гордон рассказал, комментируя предложения относительно своей возможной работы в органах государственной власти, пишет УНН.
Детали
По утверждению журналиста, Андрей Ермак в течение 3 дней пытался убедить его согласиться на одну из предложенных должностей. Однако Гордон, по его словам, отказался от обоих предложений.
Кроме того, Гордон отметил, что он никогда самостоятельно не просил ни у кого во власти какую-либо должность.
Независимого подтверждения заявления журналиста пока нет.
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