Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что Президент Владимир Зеленский якобы предлагал ему возглавить Министерство культуры или Киевскую областную военную администрацию. Об этом Гордон рассказал, комментируя предложения относительно своей возможной работы в органах государственной власти, пишет УНН.

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По утверждению журналиста, Андрей Ермак в течение 3 дней пытался убедить его согласиться на одну из предложенных должностей. Однако Гордон, по его словам, отказался от обоих предложений.

Кроме того, Гордон отметил, что он никогда самостоятельно не просил ни у кого во власти какую-либо должность.

Независимого подтверждения заявления журналиста пока нет.

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