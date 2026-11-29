Шведський оборонний стартап Nordic Air Defence планує випробувати в Україні новий перехоплювач K200, який розробляють як дешевшу альтернативу традиційним зенітним ракетам для боротьби з ворожими безпілотниками. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на Breaking Defense, пише УНН.

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Компанія вже відкрила представництво в Україні та планує тестувати нову розробку в реальних бойових умовах. Результати випробувань мають допомогти вдосконалити систему перед її виходом на міжнародні ринки.

Однією з головних переваг K200 має стати відносно низька вартість порівняно зі звичайними зенітними ракетами. Розробники також заявляють про можливість повторного перехоплення цілі у разі промаху.

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Для України особливо актуальною залишається боротьба з високошвидкісними реактивними безпілотниками, зокрема російськими "Герань-5" та "Дань-Т".

Водночас максимальну швидкість K200 виробник поки не розголошує. Заявлена дальність перехоплювача становить понад 25 км.

Наразі розробники позиціонують K200 як засіб боротьби з різними типами безпілотників, зокрема російськими "Герань-3". Однак можливість ефективного перехоплення швидших повітряних цілей, таких як "Герань-5" та "Дань-Т", поки залишається непідтвердженою.

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