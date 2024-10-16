Первая частная школа операторов БпЛА получила сертификат по упрощенной процедуре - Минцифры
Киев • УНН
Школа Global Drone Academy работает еще с 2022 года. За это время выпустила 3700+ операторов, среди учеников - гражданские и военные ССО, ГУР, СБУ и ВСУ. Выпускники сертифицированных школ будут получать военно-учетную специальность, которая позволит дальше идти служить в армию по конкретному направлению
Частная школа операторов БпЛА Global Drone Academy получила от Министерства обороны сертификат по упрощенной процедуре. Заведение будет обучать военных и гражданских управлению дронами и предоставлять военно-учетную специальность выпускникам. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.
Детали
Две недели назад правительство приняло экспериментальный проект о сертификации частных школ БпЛА. Уже есть первый результат - школа Global Drone Academy получила официальное разрешение от Минобороны по новой процедуре. Школа работает еще с 2022 года. За это время выпустила 3700+ операторов, среди учеников - гражданские и военные ССО, ГУР, СБУ и ВСУ. Выпускники сертифицированных школ будут получать военно-учетную специальность, которая позволит дальше идти служить в армию по конкретному направлению
Он отметил, что частные школы с начала войны обучили тысячи пилотов, а теперь эти знания подтверждаются официальным документом.
Предприниматели будут заинтересованы в том, чтобы улучшать качество обучения, ведь будущие операторы будут выбирать школу по характеристикам и отзывам. Официальная сертификация повлияет и на качество образования, ведь чтобы получить разрешение, надо соответствовать четким критериям
Напомним,
Кабинет министров дал старт экспериментальному проекту в течение двух лет по сертификации школ операторов БПЛА.