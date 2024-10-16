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Перша приватна школа операторів БпЛА отримала сертифікат за спрощеною процедурою - Мінцифри

Київ • УНН

 • 18064 перегляди

Школа Global Drone Academy працює ще з 2022 року. За цей час випустила 3700+ операторів, серед учнів — цивільні та військові ССО, ГУР, СБУ та ЗСУ. Випускники сертифікованих шкіл отримуватимуть військово-облікову спеціальність, яка дозволить далі йти служити у військо за конкретним напрямом

Перша приватна школа операторів БпЛА отримала сертифікат за спрощеною процедурою - Мінцифри

Приватна школа операторів БпЛА Global Drone Academy отримала від Міністерства оборони сертифікат за спрощеною процедурою. Заклад навчатиме військових і цивільних управління дронами та надаватиме військово-облікову спеціальність випускникам. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

Деталі

Два тижні тому уряд прийняв експериментальний проєкт про сертифікацію приватних шкіл БпЛА. Вже є перший результат - школа Global Drone Academy отримала офіційний дозвіл від Міноборони по новій процедурі. Школа працює ще з 2022 року. За цей час випустила 3700+ операторів, серед учнів — цивільні та військові ССО, ГУР, СБУ та ЗСУ. Випускники сертифікованих шкіл отримуватимуть військово-облікову спеціальність, яка дозволить далі йти служити у військо за конкретним напрямом

- повідомив Федоров.

Він зазначив, що приватні школи з початку війни навчили тисячі пілотів, а тепер ці знання підтверджуються офіційним документом.

Підприємці будуть зацікавлені в тому, щоб покращувати якість навчання, адже майбутні оператори обиратимуть школу за характеристиками та відгуками. Офіційна сертифікація вплине і на якість освіти, адже щоб отримати дозвіл, треба відповідати чітким критеріям

- додав міністр.

Нагадаємо

Кабінет міністрів дав старт експериментальному проєкту протягом двох років щодо сертифікації шкіл операторів БПЛА.

Павло Башинський

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