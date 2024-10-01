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Кабмін дав старт експериментальному проєкту щодо сертифікації шкіл операторів БПЛА

Кабмін дав старт експериментальному проєкту щодо сертифікації шкіл операторів БПЛА

Київ • УНН

 • 12906 перегляди

Кабмін дав старт дворічному експерименту з сертифікації шкіл операторів безпілотників. Проєкт має на меті уніфікувати навчальний процес та підготувати кадри для Сил безпеки та оборони.

Кабінет міністрів дав старт експериментальному проєкту протягом двох років щодо сертифікації шкіл операторів БПЛА. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Деталі

Сьогодні уряд дає старт експериментальному проєкту щодо сертифікації шкіл операторів БПЛА. Встановлюємо чіткі вимоги для цих шкіл та уніфікуємо навчальний процес. Навченим операторам дронів буде простіше отримати відповідну військово-облікову спеціальність

 - сказав Шмигаль.

Доповнення

Представник уряду в парламенті Тарас Мельничук повідомив, що Кабмін погодив пропозицію Міністерства цифрової трансформації та Міністерства оборони стосовно реалізації протягом двох років експериментального проекту щодо сертифікації шкіл зовнішніх пілотів (операторів) безпілотних літальних апаратів, безпілотних авіаційних комплексів та підготовки зовнішніх пілотів (операторів), зовнішніх пілотів (операторів) - інструкторів, а також членів зовнішніх екіпажів безпілотних літальних апаратів, безпілотних авіаційних комплексів.

Затверджено порядок реалізації експериментального проекту. Метою реалізації проекту є нарощення спроможностей щодо підготовки зовнішніх пілотів (операторів) безпілотних літальних апаратів/безпілотних авіаційних комплексів, зовнішніх пілотів (операторів) безпілотних літальних апаратів/безпілотних авіаційних комплексів - інструкторів, членів зовнішніх екіпажів безпілотних літальних апаратів/безпілотних авіаційних комплексів для задоволення потреб Сил безпеки та оборони

- повідомив Мельничук.

Нагадаємо

Оновлений проєкт модельної навчальної програми "Захист України", що розроблений для учнів 10-11 класів, має замінити шкільний предмет "Захист Вітчизни". Проєкт планується запустити вже з цього навчального року в громадах, де дозволяє безпекова ситуація.

Павло Башинський

Павло Башинський

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