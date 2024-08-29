"Захист України": у МОН розповіли про запуск оновленої програми для школярів

Оновлений проєкт модельної навчальної програми "Захист України", що розроблений для учнів 10-11 класів, має замінити шкільний предмет "Захист Вітчизни". Проєкт планується запустити вже з цього навчального року в громадах, де дозволяє безпекова ситуація. Про це, а також, скільки навчальних осередків планується створити, кого планується залучати до викладання предмету, та яка відмінність нової програми від тієї, яку раніше викладали в школах, УНН розповіли в Міністерстві освіти і науки.

Як повідомили в МОН, проєкт модельної навчальної програми "Захист України", є ключовим елементом комплексного оновлення предмета, спрямованого на формування в молоді національної ідентичності та навичок для захисту власного життя. Програма розроблена для учнів 10-11 класів.

Ми оновлюємо навчальну програму та предмет "Захист України", щоб підвищувати патріотичну свідомість молоді, формувати базові навички для життя та захисту себе й інших. У оновленій програмі є 10 модулів, серед них, наприклад - домедична допомога в умовах бою, військові технології, у тому числі БПЛА, радіозв'язок, і інформаційна війна. З програми вилучили зазубрювання статутів, ходіння строєм та академізовану теорію. Відмінність оновленої програми в тому, що вона містить на багато більше практичних відпрацювань, ніж було раніше. До прикладу, в програмі є модулі, які передбачають ознайомлення з різними видами озброєнь, стрілецькі тренування та навчання стрільби із застосуванням навчально-тренувальних засобів (електронний, мультимедійний, лазерний тир, лазертаг, страйкбол тощо) - повідомили в МОН.

Проєкт програми передбачає єдиний зміст для всього учнівства, незалежно від статі, що сприяє рівним можливостям у набутті важливих навичок. Винятками для часткового проходження курсу можуть бути лише релігійні переконання й певні показання щодо здоров’я. Зміст предмета, як заявляють у міністерстві, охоплює широкий спектр тем, актуальних для розуміння сучасного світу, зокрема інноваційні технології, інформаційну безпеку та домедичну допомогу.

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Важливо, що разом із програмою комплексно оновлюється концепція викладання курсу. У громадах будуть створюватися та оснащуватися осередки вивчення "Захисту України" (1 осередок на 80 - 1000 учнів), які матимуть потужну матеріально-технічну базу. До осередків дітям забезпечуватимуть довезення, а викладатиметься курс не 1-2 уроками на тиждень, а у форматі цілоденного тренінгу, який відбуватиметься раз на місяць (загалом 6 - 8 академічних годин на місяць). Такий підхід дасть змогу ефективно відпрацьовувати практичні навички на якісному обладнанні, на закупівлю якого виділено 1,64 млрд гривень субвенції - наголосили в міністерстві.

В МОН також розповіли, чи планується створення нового підручника "Захист України", як було раніше з вивченням предмету "Захист Вітчизни", зазначивши, що "створення підручника за новою програмою вимагає багато часу і роботи багатьох фахівців. Тому цього року конкурс на підручник не оголошується, відповідно вчителі матимуть методичні рекомендації до кожного модуля, які зможуть використовувати на заняттях".

Зазначається, що в грудні минулого року Кабмін виділив 1,74 млрд гривень із держбюджету на уроки "Захисту України". 1,64 млрд гривень підуть на закупівлю навчального обладнання, зокрема симуляції управління дронами, навчальні тири й макети та аптечки й тренажери для серцевої реанімації.

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Програма наразі має гриф "Рекомендовано", але 31 липня Інститут модернізації змісту освіти погодив програму та найближчим часом міністерство затвердить відповідний наказ про її запуск.

Також зазначається, що з 2024 року громади, де дозволяє безпекова ситуація, мають створити та обладнати осередки із вивчення оновленого предмету. Вартість осередку залежатиме від кількості дітей, які проходитимуть там навчання і переліку обладнання, яке було на балансах школи і не потребує оновлення. Громади самостійно формують кошторисну заявку і надсилають в департаменти освіти.

Оновлений предмет викладатимуть усюди, і програма також включена в українознавчий компонент, який вивчатимуть українські школярі, які перебувають за кордоном. Від безпекової ситуації залежатиме формат викладання програми: в очному або дистанційному форматі. Відповідно до наказу, ОВА до 1 жовтня мають створити осередки, їхня чисельність залежить саме від рішення на місцевому рівні, оскільки саме ОВА моделюють мережу. Але за нашими оцінками приблизна кількість осередків – до 1200 по всій країні - додали у відомстві.

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В міністерстві зазначили, що для облаштування спеціально обладнаних осередків планується придбати меблі, засоби навчання, прилади, зокрема рації, біноклі, дозиметри, компаси тощо; спорядження: бронежилети, аптечки, пневматичні гвинтівки, навчальні гранати, каски, карабіни, каремати, кулі тощо; макети, симулятори польоту дронів.

Осередки облаштовутимуться в усіх територіальних громадах, пріоритет надається тим школам, на базі яких планують відкриття профільних ліцеїв.

До процесу навчання планується залучати представників Міністерства оборони, Збройних сил України, в тому числі і колишніх військовослужбовців, інструкторів та інших військових формувань обласні Інститути залучатимуть до курсів підвищення кваліфікації вчителів.

Вчителі в осередку можуть спеціалізуватись на окремих блоках, наприклад, домедична допомога в умовах бою чи військові технології. Перед початком викладання, вони пройдуть курси підвищення кваліфікації, на які, зокрема, буде запрошено представників різних організацій. Співпраця з експертами проводилась від початку формування концептуальної рамки - зазначили у міністерстві.

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Інститути післядипломної педагогічної освіти планують провести навчання для всіх вчителів та вчительок, які викладатимуть в осередках. Сертифіковані тренери навчатимуть з чотирьох модулів - "основи національної безпеки", "інформаційна війна", "основи управління та планування" та оновлені підходи до викладання предмета. Інші модулі програми викладатимуть залучені фахівці на базі.

"Навчання відбуватиметься до нового року, розклад та етапи визначають інститути самостійно. Програму навчання формують на основі типової програми підвищення кваліфікації вчителів, затвердженою МОН. Учасники тренінгу пройшли кілька етапів відбору - анкетування, онлайн-співбесіда (у випадку другої хвилі). Основним критерієм відбору став досвід викладання "Захисту України", досвід взаємодії з дорослими та підлітками, бойовий досвід та громадянська позиція", - зазначили у відомстві.

Однак там наголосили, що третьої хвилі навчання не планується, кількості тренерів, які пройшли навчання наразі, достатньо, аби забезпечити навчання вчителів з модулів "Основи національної безпеки", "Інформаційна війна", "Основи управління та планування" та оновлені підходи до викладання предмета.

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