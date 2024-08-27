Понад 800 закладів освіти вирішили долучитися до оновлення предмета "Захист України" – МОН

Наразі понад 800 закладів освіти, серед яких школи, заклади професійно-технічної освіти, фахової передвищої освіти, вирішили долучитися до оновлення предмета "Захист України". До цього експерименту можна доєднатися протягом навчального року. Про це повідомив журналісту УНН заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків.

Ми реалізуємо нововведення в предметі "Захист України" шляхом експерименту. В рамках експерименту будуть працювати з новою програмою окремі школи. Тобто долучаються перші не області, а окремі школи. Єдине, що на рівні області організовується долучення цих шкіл, ми не можемо на пряму з кожною школою прокомунікувати, тому ми отримуємо відповідні листи від областей про те, що є школи в області, які готові долучитися до цього експерименту - розповів Сташків.

За його словами, наразі ще формується мережа майбутніх осередків, де буде викладатися предмет "Захист України".

"Я знаю, що в Києві проводиться робота, але ще інформацію від них ми не отримали про те в яких осередках це буде робитися, і конкретно в яких школах", - сказав Сташків.

Також він зазначив, що участь в цьому експерименті добровільна.

Повноцінний запуск в усіх школах країни має відбутися з 2027 року.

Є області і школи в областях, які виявили бажання брати участь в цьому експерименті, запроваджувати нову програму і відповідно, ми від них отримуємо листи. На даний момент ми маємо понад 800 шкіл, і це не тільки школи, це заклади професійно-технічної освіти, фахової передвищої освіти в яких планується створення цих осередків в яких вже розпочалися процеси зі створення цих осередків, де будуть облаштовані відповідно освітні простори. Але ця кількість буде збільшуватися. До експерименту можна долучатися протягом навчального року, не обов’язково саме до 1 вересня й орієнтовно десь 1 200 осередків планується, що буде створено в цьому навчальному році, а чим далі, тим буде більше - розповів Сташків.

Нагадаємо

В Україні розробили проєкт модельної навчальної програми "Захист України" для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти. Проєкт розробили з урахуванням досвіду та рекомендацій провідних експертів у сфері оборони, громадських організацій та освітян.

Додамо

19 серпня депутатка Київради, військовослужбовця Аліна Михайлова звинуватила Департамент освіти і науки КМДА та його директорку Олену Фіданян у нібито саботажі військової підготовки школярів й відмові оновлювати шкільний предмет "Захист України".

"Департамент освіти Києва – єдиний, хто відмовився до цього долучитись. Тобто свідомо відмовляється від нової програми в Києві і підготовки вчителів. Виходить, що всюди, навіть у Донецькій області, школи, які створили осередки, вчитимуть Захисту України по-новому, а в Києві – ні", - написала Михайлова у Facebook

В КМДА заявили, що станом на 20 серпня цього року жодного офіційного документа до Департаменту освіти і науки КМДА щодо Всеукраїнського педагогічного експерименту в межах нової програми "Захист України" не надходило. Відповідно Міністерство освіти і науки України не запросило Київ до Всеукраїнського педагогічного експерименту щодо цього предмета.

Проте як повідомив УНН Андрій Сташків, МОН не повинно надсилати особисте запрошення для долучення до Всеукраїнського педагогічного експерименту щодо предмета "Захист України".

1 липня 2024 року МОН затвердило наказ і розіслало його обласним департаментам освіти, а також київському й області повинні самостійно зголоситися та написати МОН.

Разом із тим, Департамент освіти і науки КМДА наголосив, що для реалізації програми "Захист України" у столиці виділили та розподілили між районами субвенцію 143,1 млн грн, де 41,2 млн грн – з міського бюджету, що є максимальною сумою серед усіх регіонів країни. Додатково столиця при підготовці до нового 2024/2025 навчального року виділила 23,7 млн грн на оснащення кабінетів "Захист України" сучасним обладнанням.

Також в КМДА зазначили, що Адаптація чинної програми з цього предмета до викликів воєнного часу почалася в Києві ще торік. Так, наприкінці 2023-го робоча група, до складу якої увійшли фахівці Збройних Сил України, вчителі, методисти Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, розробили Методичні рекомендації щодо викладання з 2024 року "Захисту України" в закладах загальної середньої освіти Києва в умовах воєнного стану