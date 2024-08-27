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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 800 учебных заведений решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины" - МОН

Более 800 учебных заведений решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины" - МОН

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 07:45  •  17440 просмотра

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МОН сообщает о добровольном приобщении учебных заведений к эксперименту по обновлению предмета «Защита Украины». Планируется создать около 1200 ячеек в этом учебном году, а полноценный запуск состоится с 2027 года.

Сейчас более 800 учебных заведений, среди которых школы, учреждения профессионально-технического образования, профессионального предвысшего образования, решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины". К этому эксперименту можно присоединиться в течение учебного года. Об этом сообщил журналисту УНН заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив.

Мы реализуем нововведения в предмете "Защита Украины" путем эксперимента. В рамках эксперимента будут работать с новой программой отдельные школы. То есть приобщаются первые не области, а отдельные школы. Единственное, что на уровне области организуется приобщение этих школ, мы не можем на прямую с каждой школой прокоммуницировать, поэтому мы получаем соответствующие письма от областей о том, что есть школы в области, которые готовы присоединиться к этому эксперименту

- рассказал Сташкив.

По его словам, сейчас еще формируется сеть будущих ячеек, где будет преподаваться предмет "Защита Украины".

"Я знаю, что в Киеве проводится работа, но еще информацию от них мы не получили о том в каких ячейках это будет делаться, и конкретно в каких школах", - сказал Сташкив.

Также он отметил, что участие в этом эксперименте добровольное.

Полноценный запуск во всех школах страны должен состояться с 2027 года.

Есть области и школы в областях, которые изъявили желание участвовать в этом эксперименте, вводить новую программу и соответственно, мы от них получаем письма. На данный момент мы имеем более 800 школ, и это не только школы, это учреждения профессионально-технического образования, профессионального предвысшего образования в которых планируется создание этих ячеек в которых уже начались процессы по созданию этих ячеек, где будут обустроены соответственно образовательные пространства. Но это количество будет увеличиваться. К эксперименту можно участвовать в течение учебного года, не обязательно именно до 1 сентября и ориентировочно где-то 1 200 ячеек планируется, что будет создано в этом учебном году, а чем дальше, тем будет больше

- рассказал Сташкив.

Напомним

В Украине разработали проект модельной учебной программы "Защита Украины" для 10-11 классов учреждений общего среднего образования. Проект разработали с учетом опыта и рекомендаций ведущих экспертов в сфере обороны, общественных организаций и педагогов.

Добавим

19 августа депутат Киевсовета, военнослужащая Алина Михайлова обвинила Департамент образования и науки КГГА и его директора Елену Фиданян в якобы саботаже военной подготовки школьников и отказе обновлять школьный предмет "Защита Украины".

"Департамент образования Киева - единственный, кто отказался к этому приобщиться. То есть сознательно отказывается от новой программы в Киеве и подготовки учителей. Получается, что везде, даже в Донецкой области, школы, которые создали ячейки, будут учить Защите Украины по-новому, а в Киеве - нет", - написала Михайлова в Facebook. 

В КГГА заявили, что по состоянию на 20 августа этого года ни одного официального документа в Департамент образования и науки КГГА относительно Всеукраинского педагогического эксперимента в рамках новой программы "Защита Украины" не поступало. Соответственно Министерство образования и науки Украины не пригласило Киев к Всеукраинскому педагогическому эксперименту по этому предмету.

Однако как сообщил УНН Андрей Сташкив, МОН не должно присылать личное приглашение для присоединения к Всеукраинскому педагогическому эксперименту по предмету "Защита Украины".

1 июля 2024 года МОН утвердило приказ и разослало его областным департаментам образования, а также киевскому и области должны самостоятельно откликнуться и написать МОН.

Вместе с тем, Департамент образования и науки КГГА отметил, что для реализации программы "Защита Украины" в столице выделили и распределили между районами субвенцию 143,1 млн грн, где 41,2 млн грн - из городского бюджета, что является максимальной суммой среди всех регионов страны. Дополнительно столица при подготовке к новому 2024/2025 учебному году выделила 23,7 млн грн на оснащение кабинетов "Защита Украины" современным оборудованием.

Также в КГГА отметили, что Адаптация действующей программы по этому предмету к вызовам военного времени началась в Киеве еще в прошлом году. Так, в конце 2023-го рабочая группа, в состав которой вошли специалисты Вооруженных Сил Украины, учителя, методисты Института последипломного образования Киевского университета имени Бориса Гринченко, разработали Методические рекомендации по преподаванию с 2024 года "Защиты Украины" в учреждениях общего среднего образования Киева в условиях военного положения

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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