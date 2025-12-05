$42.180.02
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому

Київ • УНН

 • 1250 перегляди

Президент США Дональд Трамп найняв нову архітектурну фірму Shalom Baranes Associates для нагляду за дизайном його нової бальної зали. Це сталося після розбіжностей з початковим дизайнером McCrery Architects щодо розміру та термінів проєкту.

Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому

Президент США Дональд Трамп найняв нову архітектурну фірму для нагляду за дизайном його нової бальної зали, повідомив у четвер Білий дім. Цей крок відбувся після численних розбіжностей з його початковим дизайнером, повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

Президент обрав Shalom Baranes Associates, фірму з Вашингтона, яка проєктувала інші урядові будівлі, для нагляду за наступним етапом проєкту, повідомив речник Білого дому Девіс Р. Інгл. Він додав, що фірма приєднається до "команди експертів, щоб втілити в життя бачення президента Трампа щодо будівництва того, що стане найбільшим доповненням до Білого дому з часів Овального кабінету".

"Шалом - досвідчений архітектор, чия робота формувала архітектурну ідентичність столиці нашої країни протягом десятиліть, і його досвід буде великим надбанням для завершення цього проєкту", - сказав Інгл, маючи на увазі засновника фірми Шалома Баранеса.

Вибір відбувся після того, як Трамп зіткнувся з початковим дизайнером, компанією McCrery Architects, на тлі того, як президент наполягав на збільшенні розміру та масштабу бальної зали у стислі терміни.

Джеймс Маккрері, який керує компанією McCrery Architects, відомою своєю роботою з будівництва католицьких церков, особисто представив президенту плани дизайну, який би відповідав решті Білого дому. Але їхні бачення розійшлися, на тлі того, як "амбіції Трампа щодо цього проекту зростали", пише видання.

Наполягання Трампа на тому, щоб бальну залу було завершено до закінчення його терміну повноважень у 2029 році, призвело до недбалих планів, пише видання. Різні плани, опубліковані досі, включаючи поспішно виготовлену підрядником модель, у тому числі вікна, що стикаються одне з одним, та сходи, що ведуть у нікуди, зазначає видання.

Посадовець Білого дому наполягав, що McCrery Architects не замінюють, і що Маккрері, який останніми тижнями відмовився від щоденної участі в проєкті, буде "цінним консультантом".

Доповнення

Трамп зніс Східне крило у жовтні, пообіцявши, що Білий дім не буде зачеплений, і прагне побудувати бальну залу більш ніж у чотири рази більшу, ніж та, що площею приблизно 1900 кв. м у його клубі Мар-а-Лаго у Флориді, який надихнув його на будівництво.

На супутникових знімках показали знесення Східного крила Білого дому24.10.25, 08:31 • 4170 переглядiв

Юлія Шрамко

