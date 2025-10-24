На супутникових знімках показали знесення Східного крила Білого дому
Київ • УНН
Супутникові знімки зафіксували повне знесення Східного крила Білого дому, де раніше розташовувався офіс Першої леді. На місці знесеної будівлі розпочато будівництво нового бального залу.
Знесення Східного крила Білого дому у США показали на супутникових знімках, пише УНН.
Деталі
Як пише CNN, цього тижня екскаватори копали у районі стіни Білого дому, а фотографії та відео чітко показали, наскільки драматично плани президента США Дональда Трампа щодо будівництва нового бального залу вплинуть на історичну споруду.
Тепер супутникові знімки пропонують новий погляд на масштаби робіт.
Супутниковий знімок, зроблений у четвер вранці, показує, що все Східне крило Білого дому знесено. Купи уламків окреслюють місце, де колись стояла будівля, яка традиційно служила офісом Першої леді.
На місці, де раніше розміщувався портик, можна побачити екскаватор, який ущільнює уламки для вивезення. Колонада, яка вела від президентської резиденції до Східного крила, також майже знесена, залишилася лише остання секція, яка прилягає до резиденції, повідомило CNN пізно ввечері у четвер.
Неподалік вже триває будівництво бального залу, який замінить Східне крило. Невелику ділянку, яка може бути частиною фундаменту нової будівлі, розкопано, а перед Міністерством фінансів можна побачити бетонозмішувач.
Прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт у четвер визнала журналістам, що масштаби проекту з часом розширилися. Вона закликала громадськість "довіряти процесу" будівництва та сказала, що адміністрація діє прозоро.
"Коли було представлено цей план і ці візуалізації, щойно вони були завершені, президент доручив мені прийти сюди та поділитися ними з усіма вами. Я зробила ціле вступне слово про те, як виглядатиме цей проект бальної зали, - сказала Лівітт з кімнати для брифінгів Білого дому. - У будь-якому будівельному проекті з часом відбуваються зміни, оскільки ви оцінюєте, як виглядатиме проект, і ми продовжуватимемо інформувати вас про всі ці зміни, але просто довіряйте процесу".
"Робить що хоче, поки уряд не працює": демократи США стурбовані знесенням частини Білого дому для будівництва бального залу Трампа23.10.25, 17:35 • 2666 переглядiв