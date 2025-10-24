$41.760.01
Ексклюзив
06:00 • 6794 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 00:17 • 8932 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
23 жовтня, 20:21 • 14647 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Ексклюзив
23 жовтня, 17:55 • 29365 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
23 жовтня, 17:35 • 28629 перегляди
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Ексклюзив
23 жовтня, 14:19 • 29261 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
23 жовтня, 11:30 • 38300 перегляди
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
23 жовтня, 11:05 • 29476 перегляди
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
23 жовтня, 10:56 • 53144 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
23 жовтня, 10:10 • 46268 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

На супутникових знімках показали знесення Східного крила Білого дому

Київ • УНН

 • 2226 перегляди

Супутникові знімки зафіксували повне знесення Східного крила Білого дому, де раніше розташовувався офіс Першої леді. На місці знесеної будівлі розпочато будівництво нового бального залу.

На супутникових знімках показали знесення Східного крила Білого дому

Знесення Східного крила Білого дому у США показали на супутникових знімках, пише УНН.

Деталі

Як пише CNN, цього тижня екскаватори копали у районі стіни Білого дому, а фотографії та відео чітко показали, наскільки драматично плани президента США Дональда Трампа щодо будівництва нового бального залу вплинуть на історичну споруду.

Тепер супутникові знімки пропонують новий погляд на масштаби робіт.

Супутниковий знімок, зроблений у четвер вранці, показує, що все Східне крило Білого дому знесено. Купи уламків окреслюють місце, де колись стояла будівля, яка традиційно служила офісом Першої леді.

На місці, де раніше розміщувався портик, можна побачити екскаватор, який ущільнює уламки для вивезення. Колонада, яка вела від президентської резиденції до Східного крила, також майже знесена, залишилася лише остання секція, яка прилягає до резиденції, повідомило CNN пізно ввечері у четвер.

Неподалік вже триває будівництво бального залу, який замінить Східне крило. Невелику ділянку, яка може бути частиною фундаменту нової будівлі, розкопано, а перед Міністерством фінансів можна побачити бетонозмішувач.

Прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт у четвер визнала журналістам, що масштаби проекту з часом розширилися. Вона закликала громадськість "довіряти процесу" будівництва та сказала, що адміністрація діє прозоро.

"Коли було представлено цей план і ці візуалізації, щойно вони були завершені, президент доручив мені прийти сюди та поділитися ними з усіма вами. Я зробила ціле вступне слово про те, як виглядатиме цей проект бальної зали, - сказала Лівітт з кімнати для брифінгів Білого дому. - У будь-якому будівельному проекті з часом відбуваються зміни, оскільки ви оцінюєте, як виглядатиме проект, і ми продовжуватимемо інформувати вас про всі ці зміни, але просто довіряйте процесу".

"Робить що хоче, поки уряд не працює": демократи США стурбовані знесенням частини Білого дому для будівництва бального залу Трампа

Юлія Шрамко

Новини Світу
Техніка
Білий дім
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки