На спутниковых снимках показали снос Восточного крыла Белого дома

Киев • УНН

 2168 просмотра

Спутниковые снимки зафиксировали полный снос Восточного крыла Белого дома, где ранее располагался офис Первой леди. На месте снесенного здания начато строительство нового бального зала.

На спутниковых снимках показали снос Восточного крыла Белого дома

Снос Восточного крыла Белого дома в США показали на спутниковых снимках, пишет УНН.

Детали

Как пишет CNN, на этой неделе экскаваторы копали в районе стены Белого дома, а фотографии и видео четко показали, насколько драматично планы президента США Дональда Трампа по строительству нового бального зала повлияют на историческое сооружение.

Теперь спутниковые снимки предлагают новый взгляд на масштабы работ.

Спутниковый снимок, сделанный в четверг утром, показывает, что все Восточное крыло Белого дома снесено. Кучи обломков очерчивают место, где когда-то стояло здание, которое традиционно служило офисом Первой леди.

На месте, где ранее размещался портик, можно увидеть экскаватор, который уплотняет обломки для вывоза. Колоннада, которая вела от президентской резиденции к Восточному крылу, также почти снесена, осталась лишь последняя секция, примыкающая к резиденции, сообщило CNN поздно вечером в четверг.

Неподалеку уже идет строительство бального зала, который заменит Восточное крыло. Небольшой участок, который может быть частью фундамента нового здания, раскопан, а перед Министерством финансов можно увидеть бетоносмеситель.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в четверг признала журналистам, что масштабы проекта со временем расширились. Она призвала общественность "доверять процессу" строительства и сказала, что администрация действует прозрачно.

"Когда был представлен этот план и эти визуализации, как только они были завершены, президент поручил мне прийти сюда и поделиться ими со всеми вами. Я сделала целое вступительное слово о том, как будет выглядеть этот проект бального зала, - сказала Ливитт из комнаты для брифингов Белого дома. - В любом строительном проекте со временем происходят изменения, поскольку вы оцениваете, как будет выглядеть проект, и мы будем продолжать информировать вас обо всех этих изменениях, но просто доверяйте процессу".

"Делает что хочет, пока правительство не работает": демократы США обеспокоены сносом части Белого дома для строительства бального зала Трампа23.10.25, 17:35 • 2652 просмотра

Юлия Шрамко

Новости Мира
Техника
Белый дом
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Соединённые Штаты