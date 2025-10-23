$41.760.01
Эксклюзив
14:19 • 3468 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
12:16 • 15754 просмотра
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый домPhoto
11:30 • 19081 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
11:05 • 18831 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
10:56 • 29804 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
10:10 • 28685 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
09:45 • 25389 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:30 • 12335 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
23 октября, 07:25 • 14795 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
23 октября, 07:22 • 16376 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
"Делает что хочет, пока правительство не работает": демократы США обеспокоены сносом части Белого дома для строительства бального зала Трампа

Киев • УНН

 • 612 просмотра

Представители Демократической партии в Палате представителей США выразили обеспокоенность решением Дональда Трампа о строительстве бального зала. Это предполагает снос части восточного крыла Белого дома, работы по которому уже начаты.

"Делает что хочет, пока правительство не работает": демократы США обеспокоены сносом части Белого дома для строительства бального зала Трампа

Представители Демократической партии в Палате представителей США обеспокоены решением Дональда Трампа построить бальный зал за счет сноса части восточного крыла Белого дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

В письме к президенту США трое демократов выразили обеспокоенность по поводу "прозрачности, приоритетов финансирования, физической целостности Белого дома и этической целостности администрации, которая в нем размещается". Авторами письма являются Роберт Гарсия, Яссамин Ансари и Джаред Хаффман.

По словам Роберта Гарсии, Дональд Трамп "делает то, что хочет, пока правительство США не работает из-за шатдауна".

Напомним

В августе 2025 года Дональд Трамп объявил о планах строительства нового бального зала на территории Белого дома стоимостью 200 миллионов долларов. Тогда сообщалось, что пространство площадью более 8 тысяч квадратных метров будет вмещать до 650 гостей и станет первым масштабным архитектурным изменением резиденции с 1948 года.

В октябре текущего года Трамп объявил о начале строительства вышеупомянутого бального зала. Бригады строителей приступили к демонтажу части восточного крыла резиденции президента США.

Евгений Устименко

