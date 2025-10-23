"Делает что хочет, пока правительство не работает": демократы США обеспокоены сносом части Белого дома для строительства бального зала Трампа
Киев • УНН
Представители Демократической партии в Палате представителей США выразили обеспокоенность решением Дональда Трампа о строительстве бального зала. Это предполагает снос части восточного крыла Белого дома, работы по которому уже начаты.
Представители Демократической партии в Палате представителей США обеспокоены решением Дональда Трампа построить бальный зал за счет сноса части восточного крыла Белого дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBS News.
Детали
В письме к президенту США трое демократов выразили обеспокоенность по поводу "прозрачности, приоритетов финансирования, физической целостности Белого дома и этической целостности администрации, которая в нем размещается". Авторами письма являются Роберт Гарсия, Яссамин Ансари и Джаред Хаффман.
По словам Роберта Гарсии, Дональд Трамп "делает то, что хочет, пока правительство США не работает из-за шатдауна".
Напомним
В августе 2025 года Дональд Трамп объявил о планах строительства нового бального зала на территории Белого дома стоимостью 200 миллионов долларов. Тогда сообщалось, что пространство площадью более 8 тысяч квадратных метров будет вмещать до 650 гостей и станет первым масштабным архитектурным изменением резиденции с 1948 года.
В октябре текущего года Трамп объявил о начале строительства вышеупомянутого бального зала. Бригады строителей приступили к демонтажу части восточного крыла резиденции президента США.